Thunder elimina a los Lakers y deja en el aire el futuro de LeBron James

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Shai Gilgeous-Alexander lideró a OKC con 35 puntos, mientras que la ausencia de Luka Doncic volvió a pesar para los angelinos en toda la serie.

Los Oklahoma City Thunder sentenciaron este lunes con un 4-0 las semifinales del Oeste contra Los Ángeles Lakers con una victoria por 115-110 en la Crypto.com Arena que puso fin a la temporada de los angelinos y abrió el debate sobre el futuro de LeBron James.

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, siguen perfectos en esta postemporada y, tras arrollar 4-0 a los Phoenix Suns, volvieron a liquidar por la vía rápida a unos Lakers que echaron de menos a Luka Doncic.

El esloveno se perdió todos los ‘playoffs’ de su equipo por una lesión en los isquiotibiales y tuvo que ver desde el banquillo la derrota que puso fin a la temporada de los Lakers.

Shai Gilgeous Alexander firmó su vigésimo sexto partido de postemporada con más de 30 puntos, al acabar con 35 puntos y ocho asistencias, con once de 22 en tiros de campo.

Shai stepback triple, that's inevitable 😮‍💨 pic.twitter.com/RUSwz0gCxm — OKC THUNDER (@okcthunder) May 12, 2026

El MVP canadiense firmó unas jugadas espectaculares en el final apretado de partido, pero no dudó en celebrar la actuación de su compañero Ajay Mitchell, protagonista con 28 puntos, cuatro asistencias y cuatro robos, con doce de 19 en tiros.

Mitchell dio una aportación clave para OKC y aprovechó de la mejor forma la oportunidad de titular en el quinteto de su equipo por la baja de Jalen Williams. Chet Holmgren contribuyó con 16 puntos y nueve rebotes.

Los Lakers pelearon hasta el final, pero pagaron un parcial final de 18-28 con la derrota.

LeBron James, que a sus 41 años será agente libre al acabar la temporada, firmó un doble doble de 24 puntos y doce rebotes, pendientes de conocer su futuro.

LEBRON ON BOTH ENDS 👑



SWAT.

JUMPER.



Lakers lead by 5 after 1Q in Game 4! pic.twitter.com/aZnStl0PG8 — NBA (@NBA) May 12, 2026

El cuádruple campeón de la NBA no ha aclarado sus intenciones de cara a la próxima campaña.

Lo dieron todo los angelinos, pero no fue suficiente contra los vigentes campeones. Austin Reaves metió 27 puntos, Rui Hachimura anotó 25 y Jaxson Hayes aportó 18 saliendo del banquillo.

Los Lakers tuvieron un buen comienzo de partido, pero sufrieron un parcial de 14-0 al comienzo del segundo cuarto que permitió a los Thunder tomar doce puntos de ventaja en el 38-26.

Se abrió entonces una intensa pelea, con ambas franquicias intercambiando parciales y brillando por efectividad.

Los Thunder estuvieron por arriba del 57 % en tiros en el tercer cuarto, en el que SGA metió doce puntos y Ajay Mitchell anotó diez, pero los Lakers lo hicieron aún mejor. Lanzaron con 76.5 % y conectaron cinco de sus siete tiros desde el arco para tomar su primera ventaja desde el 26-24 del segundo período, en el 73-72.

Ambos equipos tuvieron un espectacular ritmo anotador. Ajay Mitchell y Gilgeous Alexander sostuvieron ofensivamente a OKC, LeBron y Hachimura, con una jugada de cuatro puntos incluida, alimentaron las esperanzas de los Lakers.

Los angelinos estuvieron arriba 110-109 con menos de un minuto por jugar, pero OKC, con un mate de Holmgren y libres de ‘SGA’, logró recuperar la ventaja y sentenciar su pase de ronda con un 4-0.

En el otro partido disputado este lunes, los Cleveland Cavaliers igualaron 2-2 la serie contra los Detroit Pistons, impulsados por un Donovan Mitchell que metió 39 de sus 43 puntos en la segunda mitad.

39 PTS IN THE 2ND HALF FOR DONOVAN MITCHELL!



IT'S THE MOST POINTS IN ANY HALF IN A POSTSEASON GAME IN THE PLAY-BY-PLAY ERA 🤯 pic.twitter.com/HLLkDl829N — NBA (@NBA) May 12, 2026

Tras el descanso, Mitchell regresó desatado de vestuarios: anotó 16 puntos durante el parcial de 23-0 con el que los Cavaliers abrieron la segunda mitad, firmó 21 en el tercer cuarto y acabó con 39 puntos tras el descanso, un récord en un partido de ‘playoff’ de la NBA.