Thunder y Pacers, el rostro de una nueva era en la NBA

Los Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers están dejando una serie final más que interesante en la NBA, que trasciende dentro y fuera de la duela.

Así lo considera el especialista de ESPN, Fernando Tirado, al indicar que el choque de estos dos equipos representa una nueva era en el deporte.

“Sin duda alguna estamos ante una nueva era, ante una era que ha quedado en el retrovisor como la de (Kevin) Durant, (Stephen) Curry, como la de Lebron (James)”, expresó Tirado en una entrevista a La Prensa.

SGA COMES UP HUGE IN GAME 4 ⚡️🚨



35 points.

15 in the 4th.

3 steals.



