Tiger Woods detenido tras accidente y sospecha de DUI

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tiger Woods fue detenido en Florida tras un accidente y acusado de DUI, pese a dar negativo en alcohol, en otro episodio polémico en su carrera.

El golfista Tiger Woods, ganador de 15 ‘grandes’, fue detenido este viernes por daños a la propiedad y por negarse a una prueba de orina tras verse involucrado en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida (EE.UU.), del que salió ileso, según informó la oficina del alguacil del condado de Martin.

"Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal“, dijo un oficial, precisando que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de “deterioro”.

El policía agregó que el deportista permanecerá al menos ocho horas en la cárcel del Condado de Martin, después de lo que será puesto en libertad bajo fianza.

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

Woods viajaba solo en el momento del accidente.

Además, el oficial agregó que "fue cooperativo, aunque no quiso incriminarse a sí mismo“, y que se encontraba “letárgico en la escena” del hecho.

El accidente tuvo lugar poco antes de las 2:00 p.m. hora local cuando el vehículo conducido por Woods intentó rebasar “a gran velocidad” a una camioneta con remolque, pero terminó golpeando la parte trasera del otro vehículo y volcando sobre el lado del conductor.

Tiger Woods was placed under arrest for DUI after a car crash in Jupiter Island, Florida. pic.twitter.com/ntiRRDMwcD — Golf Channel (@GolfChannel) March 27, 2026

"Desde el primer momento pareció que el conductor podría estar bajo los efectos de alguna sustancia“, indicó.

No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera.

Woods estaba trabajando para volver a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.