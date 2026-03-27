Panamá, 27 de marzo del 2026

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    ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

    Tiger Woods detenido tras accidente y sospecha de DUI

    Tiger Woods fue detenido en Florida tras un accidente y acusado de DUI, pese a dar negativo en alcohol, en otro episodio polémico en su carrera.

    EFE
    Tiger Woods detenido tras accidente y sospecha de DUI
    El golfista estadounidense Tiger Woods en una imagen de archivo. EFE

    El golfista Tiger Woods, ganador de 15 ‘grandes’, fue detenido este viernes por daños a la propiedad y por negarse a una prueba de orina tras verse involucrado en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida (EE.UU.), del que salió ileso, según informó la oficina del alguacil del condado de Martin.

    "Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal“, dijo un oficial, precisando que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de “deterioro”.

    El policía agregó que el deportista permanecerá al menos ocho horas en la cárcel del Condado de Martin, después de lo que será puesto en libertad bajo fianza.

    Woods viajaba solo en el momento del accidente.

    Además, el oficial agregó que "fue cooperativo, aunque no quiso incriminarse a sí mismo“, y que se encontraba “letárgico en la escena” del hecho.

    El accidente tuvo lugar poco antes de las 2:00 p.m. hora local cuando el vehículo conducido por Woods intentó rebasar “a gran velocidad” a una camioneta con remolque, pero terminó golpeando la parte trasera del otro vehículo y volcando sobre el lado del conductor.

    "Desde el primer momento pareció que el conductor podría estar bajo los efectos de alguna sustancia“, indicó.

    No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera.

    Woods estaba trabajando para volver a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.

    EFE

    Agencia de noticias


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