Tim Wellens, la felicidad también llega a los gregarios

El belga Tim Wellens (UAE) consiguió, con un triunfo en solitario en Carcasona, estrenar su casillero en el Tour de Francia e ingresar en el selecto club de ciclistas con victorias en las tres grandes vueltas.

El campeón de Bélgica, nacido en Sint Truiden hace 34 años, demostró que “hay vida después de Pogacar”, como señaló el director del UAE Matxín, pero fiel a su espíritu de gregario leal y en plena emoción, aseguró que lo principal es que el esloveno llegue de amarillo a París.

“Cambiaría esta victoria sin pensarlo dos veces por el maillot amarillo con Tadej en París”, señaló.

Refiriéndose a la victoria número 41 de su palmarés, admitió que se trataba de un día especial, ya que logró un objetivo muy difícil.

“Esta es una victoria muy especial. Todos quieren correr el Tour, pero pocos pueden ganar una etapa”, dijo.

🤩 It took until his 6th Tour de France, but 🇧🇪@Tim_Wellens finally got his stage win!



🤩 Il aura fallu attendre son 6ème Tour de France, mais 🇧🇪@Tim_Wellens tient enfin sa victoire d'étape !#TDF2025 pic.twitter.com/DnHa5y9cIP