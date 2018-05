Un tiro de LeBron hunde a los Raptors

LeBron James anotó con ayuda del tablero un tiro flotado antes de que expirara el reloj para darles a los Cavaliers de Cleveland un triunfo por 105-103 sobre los Raptors de Toronto el sábado, en el tercer partido de la serie de playoffs.

James volvió a demostrar su capacidad para definir partidos sin despeinarse en momentos de alta tensión. Y ello dejó a los Raptors contra las cuerdas en lo que puede ser su eliminación más devastadora en la postemporada. Los Cavs dominan la serie 3-0.

Luego de que los Raptors empataran con un triple del novato OG Anunoby, dejando ocho segundos en el reloj del partido, James recibió el balón para reanudar el encuentro, botó el balón a lo largo de la duela y en un movimiento, hizo un tiro flotado a unos tres metros de la canasta para dejar helada a la banca de Toronto.

Need to relive that shot again?