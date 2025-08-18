Titans, La Salle, AIP y Academia Hebrea brillan en la jornada Sub-10 de la Liga Ludos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo 17 de agosto se disputaron cuatro partidos de la fase de grupos de la Liga de Baloncesto Ludos, categoría Sub-10. Todos los encuentros se celebraron en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

La Salle derrotó al Panamerican School en un duelo defensivo

La jornada dominical la abrió el enfrentamiento entre los Mustangs del Panamerican School y los Spartans del Colegio La Salle. En un partido apretado y ultra defensivo, La Salle se llevó la victoria por 22-19.

El líder en anotación de los Spartans fue Sergio Arauz con ocho puntos, mientras que por los Mustangs destacó Nicolás Murillo con 13 unidades.

Academia Interamericana venció al Oxford por 20 puntos

A segunda hora, se enfrentaron los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá (AIP) con los Knights de la Oxford School. La AIP logró su segundo triunfo de la temporada, superando a Oxford con marcador de 40-20.

La ofensiva de los Owls estuvo liderada por Joaquín Moses con 11 puntos y Fernando Roy con ocho, mientras que por los Knights resaltó Ángel Borbua con 11 unidades.

Titans superaron a Fermi en duelo ajustado

El tercer partido de la jornada enfrentó a los Titans del Instituto Alberto Einstein contra el Instituto Enrico Fermi. En un duelo muy disputado y parejo, los Titans se impusieron 42-37.

Por el Instituto Alberto Einstein brillaron Jonathan Pieck con 22 puntos y Menahem Lacs con 10, mientras que por Fermi destacaron José De León (16) y Juan Vélez (15).

Academia Hebrea derrotó al Colegio Real por 25 puntos

El cierre de la jornada lo protagonizaron los Legends de la Academia Hebrea frente a los Lions del Colegio Real. Con gran dominio, la Academia Hebrea ganó 38-13.

El máximo anotador de los Legends fue Menahem Khafif con 10 puntos, mientras que por los Lions destacó Ricardo Gago con seis.