Panamá, 31 de octubre del 2025

    TEEN SPORT

    Titans, Spartans, Águilas, IJA y Legends ganan en cuartos de Ludos

    Jaime Heilbron
    Los Titans del Instituto Alberto Einstein (izq.) en Sub-18 y los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena (der.) en Sub-14 mantuvieron sus rachas invictas al ganar sus partidos de cuartos de final. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Este miércoles 29 y jueves 30 de octubre iniciaron los cuartos de final de Ludos Basketball en sus categorías Sub-14 y Sub-18 con cinco partidos. La jornada entera se celebró en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Sub-18: Titans, Spartans y Águilas avanzan a semifinales

    El primer partido de los cuartos de final fue entre los invictos Titans del Instituto Alberto Einstein y los Jaguars del Metropolitan School. Los Titans ganaron su sexto partido de la temporada, venciendo por 73-50.

    El Instituto Alberto Einstein venció a los Jaguars del Metropolitan School en los cuartos de final. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    El Instituto Alberto Einstein se benefició de una ofensiva balanceada. Ezra Attia y Joseph Gabay anotaron 18 puntos, mientras que Soly Setton aportó 15 y Eli Kraselnick, 14.

    El segundo encuentro fue entre los Spartans del Colegio La Salle y los Legends de la Academia Hebrea de Panamá. Los Spartans salieron triunfadores por 69-54.

    Los Spartans del Colegio La Salle derrotaron a los Legends de la Academia Hebrea en los cuartos de final. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Diego Estrada dominó con 29 puntos, mientras que por los Legends, Salomón Attie destacó con 30 puntos.

    El último cotejo fue entre las invictas Águilas del Colegio Javier y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Las Águilas mantuvieron su invicto con un marcador de 59-32.

    Las Águilas del Colegio Javier superaron a los Fighting Owls de la Academia Interamericana en los cuartos de final. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    El Colegio Javier disfrutó un ataque colectivo, liderado por Joaquín Morales (10 pts.), Derek Latty (9), Diego Vanega, Alejandro Luque y Roberto Portillo (8), e Ian Lezcano (7). Por los Fighting Owls, Rodrigo Sánchez aportó 12 puntos.

    En semifinales se enfrentarán el Instituto Alberto Einstein y el Colegio La Salle, mientras que las Águilas esperan rival entre los Dolphins de la ISP y los Balboa Dragons.

    Sub-14: Golden Eagles y Legends clasificaron a semifinales

    El primer enfrentamiento, el miércoles, fue entre los invictos Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena y los Spartans del Colegio La Salle. Los Golden Eagles siguieron su racha perfecta, ganando 40-33.

    Los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena derrotaron a los Spartans del Colegio La Salle en los cuartos de final. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Emmanuel Guevara fue el jugador más dominante del IJA con 14 puntos, mientras que por los Spartans destacó Diego Murillo con 16.

    El segundo partido, el jueves, fue entre los Legends de la Academia Hebrea y los Dolphins de la International School of Panama. Los Legends se impusieron 51-39.

    Los Legends de la Academia Hebrea derrotaron a los Dolphins de la International School of Panama en cuartos de final. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    El dúo dinámico de Jaim Eshkenazi y Henry Ashkenazi volvió a brillar: Eshkenazi anotó 25 puntos y Ashkenazi, 12.

    La Academia Hebrea y el Instituto Justo Arosemena se enfrentarán en una de las semifinales Sub-14.

    El baloncesto pausa, pero vuelve

    La acción en Ludos Basketball tomará un receso por las fiestas patrias, pero regresará el miércoles 12 de noviembre con el resto de los partidos de cuartos de final. Toda la jornada se jugará en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

