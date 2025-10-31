Titans, Spartans, Águilas, IJA y Legends ganan en cuartos de Ludos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles 29 y jueves 30 de octubre iniciaron los cuartos de final de Ludos Basketball en sus categorías Sub-14 y Sub-18 con cinco partidos. La jornada entera se celebró en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

Sub-18: Titans, Spartans y Águilas avanzan a semifinales

El primer partido de los cuartos de final fue entre los invictos Titans del Instituto Alberto Einstein y los Jaguars del Metropolitan School. Los Titans ganaron su sexto partido de la temporada, venciendo por 73-50.

El Instituto Alberto Einstein se benefició de una ofensiva balanceada. Ezra Attia y Joseph Gabay anotaron 18 puntos, mientras que Soly Setton aportó 15 y Eli Kraselnick, 14.

El segundo encuentro fue entre los Spartans del Colegio La Salle y los Legends de la Academia Hebrea de Panamá. Los Spartans salieron triunfadores por 69-54.

Diego Estrada dominó con 29 puntos, mientras que por los Legends, Salomón Attie destacó con 30 puntos.

El último cotejo fue entre las invictas Águilas del Colegio Javier y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Las Águilas mantuvieron su invicto con un marcador de 59-32.

El Colegio Javier disfrutó un ataque colectivo, liderado por Joaquín Morales (10 pts.), Derek Latty (9), Diego Vanega, Alejandro Luque y Roberto Portillo (8), e Ian Lezcano (7). Por los Fighting Owls, Rodrigo Sánchez aportó 12 puntos.

En semifinales se enfrentarán el Instituto Alberto Einstein y el Colegio La Salle, mientras que las Águilas esperan rival entre los Dolphins de la ISP y los Balboa Dragons.

Sub-14: Golden Eagles y Legends clasificaron a semifinales

El primer enfrentamiento, el miércoles, fue entre los invictos Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena y los Spartans del Colegio La Salle. Los Golden Eagles siguieron su racha perfecta, ganando 40-33.

Emmanuel Guevara fue el jugador más dominante del IJA con 14 puntos, mientras que por los Spartans destacó Diego Murillo con 16.

El segundo partido, el jueves, fue entre los Legends de la Academia Hebrea y los Dolphins de la International School of Panama. Los Legends se impusieron 51-39.

El dúo dinámico de Jaim Eshkenazi y Henry Ashkenazi volvió a brillar: Eshkenazi anotó 25 puntos y Ashkenazi, 12.

La Academia Hebrea y el Instituto Justo Arosemena se enfrentarán en una de las semifinales Sub-14.

El baloncesto pausa, pero vuelve

La acción en Ludos Basketball tomará un receso por las fiestas patrias, pero regresará el miércoles 12 de noviembre con el resto de los partidos de cuartos de final. Toda la jornada se jugará en el Nike Arena de COS Sports Plaza.