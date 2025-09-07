Titans y Fighting Owls disputan el título de la Ludos League U10

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Albert Einstein y la Academia Interamericana de Panamá se enfrentarán este domingo 7 de septiembre en la final de la Ludos League U10.

Los Titans se convirtieron en uno de los finalistas al doblegar 38-34 al Instituto Italiano Enrico Fermi.

Su ofensiva estuvo liderada por Menahem Lacs, con 11 puntos, acompañado por Jonathan Pieck, quien aportó 10 unidades. Por el Enrico Fermi destacaron José De León con 18 tantos y Juan Vélez con 13.

En la otra llave, los Fighting Owls sellaron su pase al partido más importante de la campaña tras imponerse 41-20 sobre la Academia Hebrea de Panamá.

Joaquín Moses (11), Adrián Arango (6) y Federico Alzamora (6) guiaron a los Fighting Owls al triunfo. Por parte de los Legends, comandaron el ataque Isaac Somej (7), Nessin Cohen (5) y Nessim Bassan (4).

La gran final está programada para este domingo 7 de septiembre en el Nike Arena de Cos Sport Plaza, desde las 7:00 p.m.