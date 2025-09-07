Panamá, 07 de septiembre del 2025

    Baloncesto

    Titans y Fighting Owls disputan el título de la Ludos League U10

    Humberto Cornejo
    Titans y Fighting Owls disputan el título de la Ludos League U10
    La gran final de la Ludos League U10 se jugará en el Nike Arena de Cos Sport Plaza, desde las 7:00 p.m. Foto: Cortesía/Ludos

    El Instituto Albert Einstein y la Academia Interamericana de Panamá se enfrentarán este domingo 7 de septiembre en la final de la Ludos League U10.

    Definidas las semifinales de Ludos U10

    Los Titans se convirtieron en uno de los finalistas al doblegar 38-34 al Instituto Italiano Enrico Fermi.

    Su ofensiva estuvo liderada por Menahem Lacs, con 11 puntos, acompañado por Jonathan Pieck, quien aportó 10 unidades. Por el Enrico Fermi destacaron José De León con 18 tantos y Juan Vélez con 13.

    Titans y Fighting Owls disputan el título de la Ludos League U10
    Los jugadores del Instituto Albert Einstein y el Enrico Fermi lucharon hasta le pitazo final del partido. Foto: Cortesía/Ludos

    En la otra llave, los Fighting Owls sellaron su pase al partido más importante de la campaña tras imponerse 41-20 sobre la Academia Hebrea de Panamá.

    Joaquín Moses (11), Adrián Arango (6) y Federico Alzamora (6) guiaron a los Fighting Owls al triunfo. Por parte de los Legends, comandaron el ataque Isaac Somej (7), Nessin Cohen (5) y Nessim Bassan (4).

    Titans y Fighting Owls disputan el título de la Ludos League U10
    Acciones del partido entre Fighting Owls y Legends. Foto: Cortesía/Ludos.

    La gran final está programada para este domingo 7 de septiembre en el Nike Arena de Cos Sport Plaza, desde las 7:00 p.m.

    Titans y Fighting Owls disputan el título de la Ludos League U10
    Los partidos dos partidos de semifinal se disputaron en el Nike Arena de Cos Sport Plaza. Foto: Cortesía/Ludos

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


