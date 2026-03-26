Panamá, 26 de marzo del 2026

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    Todo listo: así se jugarán los cuartos de la Atevo Cup

    Se definieron los clasificados a la fase final del torneo, con ajustes en posiciones y cruces clave de cara al fin de semana.

    Jaime Heilbron Ortega
    Todo listo: así se jugarán los cuartos de la Atevo Cup
    Neymar De los Ríos (izq.) de la sub-14 del Club Internacional de Fútbol de Panamá y Ángel Samaniego (der.) de la sub-14 del New West Academy en acción controlando el balón durante la última jornada de la temporada regular de la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    La fase regular llegó a su fin y el torneo entra en su etapa decisiva.

    Este miércoles se terminaron de definir los equipos que participarán en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup, con la conclusión de la categoría sub-14. Ambos partidos se disputaron en el COS Sports Plaza de Metropark.

    En el primer encuentro de la noche, la Academia del Atlético de Madrid y el New West Academy empataron sin goles. Antes del partido, New West ya estaba clasificado, mientras que el Atlético llegaba eliminado.

    Sabiendo que el empate le aseguraba el cuarto puesto del Grupo B, sin opciones de escalar, New West apostó por defender y conservar energías para lo que viene.

    Para el segundo y último partido de la jornada, el escenario era distinto. El Club Internacional de Fútbol de Panamá, ya clasificado, enfrentaba al Barcelona Soccer School, ya eliminado.

    La diferencia estaba en la tabla: una victoria le permitía al Inter subir al tercer lugar del grupo, superando a la Academia Suárez.

    El gol de Efraín Barrera al minuto 8 y las intervenciones del arquero Daniel Halphen, fueron suficientes para darle la victoria por la mínima al Inter, que cumplió su objetivo.

    Todo listo para la fase final

    Con la fase regular concluida, la atención se traslada a los cuartos de final, que se disputarán este fin de semana entre sábado y domingo en las categorías sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16.

    En la categoría sub-8, los dos mejores de cada grupo avanzaron directamente a semifinales.

    Estos son los equipos clasificados:

    • Sub-8: Inter, CAI, Costa del Este y Suárez.

    • Sub-10: Barcelona, Plaza Amador, Fénix FC, Costa del Este, CAI, Atlético, Evolution y Suárez.

    • Sub-12: Costa del Este, Soccer10, Barcelona, Atlético, Plaza Amador, Brunet Hay, Atlético Panamá Viejo e Inter.

    • Sub-14: Águilas Azules, Brunet Hay, Inter, Suárez, Plaza Amador, CAI, Panama City y New West.

    • Sub-16: CAI, Panama City, Barcelona, Umecit, New West, Costa del Este, Brunet Hay y Kings.

    Los cuartos de final de las categorías sub-10 y sub-12 se jugarán el sábado, mientras que los de sub-14 y sub-16 serán el domingo, con ambas jornadas en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes

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