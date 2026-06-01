Todo listo en el Rommel Fernández para la despedida de Panamá rumbo al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fepafut informó que ya se han emitido cerca de 22 mil boletos y anunció un operativo especial de transporte y seguridad para facilitar el acceso de los fanáticos al estadio.

La selección de Panamá se despedirá de sus fanáticos en casa antes de partir rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un amistoso frente a República Dominicana este miércoles en el estadio Rommel Fernández.

Las puertas del estadio abrirán desde las 5:00 p.m. y el pitazo inicial será a las 7:45 p.m. El ingreso recomendado a la Ciudad Deportiva será por la entrada ubicada junto al puesto del 911, donde habrá más de 30 puntos de revisión para hombres, mujeres y niños.

De igual manera, habrá una segunda entrada destinada a los aficionados con boletos para las áreas Norte y Este, ubicada a un costado del casino del Hipódromo.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunció que se han emitido casi 22 mil boletos para el encuentro, recordando a todos los asistentes que son 100 % digitales e instándolos a no recurrir a la reventa para evitar estafas.

Asimismo, la federación indicó que los boletos para los estacionamientos ya están agotados.

“Si no tiene boleto de estacionamiento, utilice los medios de transporte masivo para poder venir”, advirtió Carolina Joly, coordinadora general del partido.

MiBus ofrecerá una ruta especial gratuita para los asistentes al estadio desde las 4:45 p.m. hasta las 8:15 p.m., partiendo de la estación El Crisol. Tras el encuentro, el servicio volverá a operar de forma gratuita desde la parada cercana al casino hasta la estación El Crisol.

Flota de buses de MiBus con decoración alusiva a la selección de Panamá. Foto: Carlos Vidal-Endara

La flota de autobuses destinada a este servicio fue decorada especialmente para la ocasión. Los vehículos cuentan con imágenes de la selección nacional en el exterior y, en su interior, exhiben banderas y otros artículos alusivos al equipo.

“Estoy segura de que el ambiente en los buses va a ser genial”, comentó Joly.

Estos buses ofrecerán el servicio gratuito para los fanáticos que asistan al amistoso de Panamá contra República Dominicana. Foto: Carlos Vidal-Endara

José Córdoba, subcomisionado de la Policía Nacional, comunicó que habrá más de 500 unidades desplegadas para garantizar la seguridad antes, durante y después del partido.

Córdoba explicó que el operativo contará con tres anillos de seguridad y reiteró el llamado a no portar artículos prohibidos, entre ellos objetos punzocortantes, armas de fuego, bengalas, envases de vidrio y otros elementos restringidos.

El subcomisionado también recordó que el uso de drones en el área estará prohibido y que su utilización será exclusiva de los estamentos de seguridad.

Por su parte, Kevin Quiel, director nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, indicó que habrá unidades apostadas en las vías cercanas al estadio desde las 9:00 a.m. para garantizar la movilidad, evitar congestionamientos y agilizar el tránsito peatonal.