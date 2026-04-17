Todo listo para los playoffs de la NBA: candidatos, cruces y última batalla del Play-In

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con los últimos cupos del Play-In por definirse, la NBA se alista para una postemporada liderada por Pistons, Thunder y Spurs.

Luego de culminar la temporada regular de la NBA, la atención se traslada a la postemporada, donde los mejores equipos chocarán para definir al próximo campeón de la liga.

En la Conferencia Este, los Detroit Pistons se han consolidado como grandes candidatos al título tras el ascenso de su estrella Cade Cunningham, con récord de 60-22.

Los Boston Celtics, quienes supieron reestructurarse luego de la severa lesión de Jayson Tatum —pieza clave del equipo— en la campaña pasada, sorprendieron al lograr el segundo mejor registro del Este (56-26). Ahora contarán nuevamente con su alero estrella, ya recuperado.

Por el lado del Oeste, el campeón vigente Oklahoma City Thunder (64-18) y los San Antonio Spurs (62-20) se perfilan como los equipos a vencer, liderados por sus respectivas estrellas Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama.

Gilgeous-Alexander buscará su segundo anillo consecutivo, mientras que “Wemby” intentará consolidarse como una de las caras de la nueva generación.

Últimos juegos del Play-In

La primera fase del Play-In culminó con los Philadelphia 76ers venciendo al Orlando Magic, asegurando un cruce ante los Boston Celtics en los playoffs, y con los Charlotte Hornets eliminando al Miami Heat. Magic y Hornets deberán enfrentarse por el último cupo del Este.

En el Oeste, los Portland Trail Blazers quedaron emparejados con los San Antonio Spurs en la primera ronda de la postemporada tras vencer a los Phoenix Suns en el primer cruce.

Por su parte, los Golden State Warriors dejaron fuera a Los Angeles Clippers, por lo que ahora Suns y Warriors definirán el último boleto a la postemporada.

THE FINAL NIGHT OF @SoFi PLAY-IN ACTION!



🍿 Magic host Hornets for East 8 seed

🍿 Suns host Warriors for West 8 seed



Win to get in. Win or go home. It's all on the line tonight on Prime 🔥 pic.twitter.com/sivvfrB16x — NBA (@NBA) April 17, 2026

Los últimos cupos se definirán esta noche con los siguientes enfrentamientos: primero, Orlando Magic vs. Charlotte Hornets a las 6:30 p.m.; el ganador se enfrentará a los Pistons.

Acto seguido, Phoenix Suns y Golden State Warriors jugarán a las 9:00 p.m., con el vencedor midiéndose al Oklahoma City Thunder en la primera ronda.

Arranque de la postemporada

Los playoffs comienzan este sábado 18 de abril con los siguientes encuentros: Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors (12:00 p.m.), Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves (2:30 p.m.) y New York Knicks vs. Atlanta Hawks (5:00 p.m.).

Con los cruces definidos y las estrellas listas, la NBA da inicio a una postemporada que promete intensidad desde el salto inicial.