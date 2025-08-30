Tokio 2025: Panameños Cabrera y Woodruff competirán en el Mundial de Atletismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Atletismo (Fepat) confirmó este sábado que Panamá contará con la representación de dos atletas en el próximo Mundial de Atletismo, que se disputará en Tokio del 13 al 21 de septiembre de 2025, mientras que un tercer competidor aún mantiene posibilidades de sumarse a la delegación.

Gianna Woodruff aseguró su clasificación en los 400 metros con vallas, tras competir el pasado jueves en la final de la Diamond League en Zúrich, donde registró 53.89 segundos, su mejor marca de la temporada.

“La federación confía en que Woodruff pueda meterse entre las ocho mejores del mundo y alcanzar la final de su prueba”, señaló a EFE el secretario de la Fepat, Emilio Harari. Actualmente, la vallista panameña ocupa el décimo lugar en el escalafón de la World Athletics en su especialidad.

“Las condiciones del día, la mentalidad y el ambiente jugarán un papel fundamental en el desempeño de Gianna. Su madre la acompañará desde las gradas y creemos que eso le dará un impulso adicional”, agregó Harari.

El otro clasificado es el experimentado marchista Yassir Cabrera, quien accedió vía ránking en la prueba de 35 kilómetros marcha. “Después de muchos años de esfuerzo Yassir, un veterano, logra llegar en su mejor forma a este Mundial. Estar entre los mejores del mundo ya es un logro enorme”, destacó Harari.

La Fepat explicó que todavía existe una tercera posibilidad con el velocista Arturo Delisser, quien ocupa el puesto 53 del ránking mundial. Aunque la lista oficial contempla a 48 atletas, se solicitó a World Athletics que se le tenga en cuenta en caso de liberarse cupos por ajustes de país.

“Es una posibilidad remota, pero real. Si se producen movimientos en la lista, Arturo podría entrar en la convocatoria para el Mundial”, sostuvo el dirigente.

En materia de logística, Cabrera viajará este miércoles rumbo a Japón para completar su proceso de adaptación, mientras que Woodruff, quien permanece en Europa tras la Diamond League, se sumará a Tokio una semana antes del inicio del torneo.

Respecto a las nuevas disposiciones de World Athletics, que obligan a todas las atletas a someterse a una prueba genética para detectar el gen SRY como requisito para competir en la categoría femenina, Harari dijo que la Fepat ya presentó la documentación correspondiente.

“El atletismo siempre ha estado a la vanguardia en controles de dopaje y regulaciones. Este tipo de medidas buscan dar transparencia antes del inicio de la competición”, explicó.

El dirigente agregó que este tipo de controles, aunque polémicos, son necesarios: “Me parece saludable, porque el tema después de validar o revalidar, eliminar y descalificar a alguien al pasar la prueba ya es un poco extemporáneo, aunque este tema siempre será controvertido”.