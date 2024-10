Tom Brady recibe luz verde de la NFL para ser dueño minoritario de Las Vegas Raiders

Escuchar audio noticia

El legendario mariscal de campo Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl, ha sido acogido este martes en Atlanta por los 32 propietarios de la NFL como accionista minoritario de Las Vegas Raiders, cuyo propietario mayoritario es Mark Davis.

Los Raiders, una de las franquicias más cotizadas de la NFL, está valorada en 6,700 millones de dólares.

Brady, considerado el mejor jugador en la historia del fútbol americano, y su socio Tom Wagner adquirieron el 10 por ciento de las acciones de los Raiders. Brady tendrá una participación del cinco por ciento.

Welcome to the Silver & Black, @TomBrady #LFG pic.twitter.com/XzjB85Ngo8