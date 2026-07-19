Tomás Rodríguez debuta como titular y gana con Barcelona

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero panameño destacó el ritmo del fútbol ecuatoriano y su rápida adaptación al equipo.

El delantero panameño Tomás Rodríguez tuvo un estreno positivo con el Barcelona SC de Ecuador, al ser titular en la victoria del sábado 18 de julio 1-0 sobre Libertad FC, en el inicio de su etapa con el conjunto ecuatoriano.

Rodríguez, quien fue presentado oficialmente el pasado 17 de julio como nuevo jugador del club, asumió desde el inicio la responsabilidad en el ataque y dejó sus primeras impresiones tras su debut en el fútbol ecuatoriano.

“Un fútbol muy rápido, muy dinámico”, expresó Rodríguez al terminar el partido.

El atacante también destacó la importancia del juego colectivo y la influencia de sus compañeros en su adaptación, especialmente la presencia de Darío “Pipa” Benedetto en ofensiva.

“Mis compañeros apoyándome, dándome ese aliento, sabían de que iba a debutar, que tuviera calma. Se hizo un buen partido y prepararse para el próximo partido”, manifestó el delantero mundialista.

Gracias por acompañarnos en nuestra casa. 🏟️🔥

Revive los mejores momentos de la victoria.#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/TNKEuksAFl — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 19, 2026

Rodríguez llegó a Barcelona SC procedente del Saprissa de Costa Rica, donde disputó 22 partidos y anotó seis goles en el último semestre. El delantero también formó parte de la selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.