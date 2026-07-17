Tomás Rodríguez es presentado como nuevo jugador del Barcelona

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero istmeño aseguró que llega con ritmo tras el Mundial 2026 para asumir el mayor reto de su carrera.

El delantero panameño Tomás Rodríguez fue presentado este viernes como nuevo jugador del Barcelona de Ecuador, en un acto en el que dejó claro que asume este paso como un reto importante en su carrera profesional.

“Cuando el profesor me mencionó la posibilidad de venir a Barcelona, no tuve duda de decir que sí. Ya había investigado sobre el club, me habían hablado de su grandeza y de que siempre pelea copas internacionales. Para mí era muy importante venir acá y estoy muy contento de que se haya concretado”, afirmó Rodríguez en conferencia de prensa, publicado por El Universo.

Inicia la rueda de prensa de nuestro nuevo jugador, Tomás Rodríguez. 🎙️🎥



En vivo: https://t.co/9skMvI3pna pic.twitter.com/QZIyx11ZBc — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 17, 2026

Durante su presentación, el atacante también explicó que, aunque su posición natural es la de centrodelantero, cuenta con la versatilidad necesaria para desempeñarse en distintas zonas ofensivas, algo que ya ha demostrado con la selección de Panamá.

“Soy delantero centro, pero en la selección también me han utilizado de extremo y me ha ido bien por mis características y mi rapidez”, señaló.

Previo a su presentación oficial, Rodríguez vivió su primer acercamiento con la afición al asistir como espectador al partido frente a Guayaquil City, experiencia que destacó por el ambiente en el estadio.

“Fue la primera vez que estuve en la grada. El ambiente y cómo la gente alienta al equipo es muy importante para que los jugadores se sientan de la mejor manera”, comentó el delantero, quien también se refirió a la presión que implica jugar en un club de esta magnitud.

“El jugador de fútbol vive de eso, vive de presión. Más que una carga, es una motivación estar en una institución como Barcelona. Espero que eso me sirva de aliento para esforzarme y dar lo mejor de mí”, expresó.

Mañana sigue en vivo la rueda de prensa de presentación de Tomás Rodríguez por nuestro canal de YouTube.#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/WJeVT5CtVi — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 16, 2026

El panameño insistió en que vestir la camiseta del Barcelona SC representa el mayor desafío de su trayectoria, destacando la exigencia y la historia de la institución.

“Vestir esta camiseta es una gran ilusión. Creo que este es el club más importante en el que he estado por todo lo que significa Barcelona, por su grandeza y por los títulos que ha conseguido. Vengo a aportar mi granito de arena para que las cosas salgan bien”, manifestó.

“Quiero que el equipo clasifique a copas internacionales y volver a jugar esos torneos. Para mí será una motivación extra lograr esa meta”, añadió.

Rodríguez aseguró que llega en buenas condiciones físicas tras su participación con la selección de Panamá en el Mundial 2026, lo que considera una ventaja para su adaptación al fútbol ecuatoriano.

“Tengo la ventaja de venir jugando. No he tenido un parón importante y, aunque sé que el fútbol ecuatoriano es muy físico, creo que eso será una ventaja para mí. Vengo con ritmo y no creo que me cueste mucho adaptarme”, concluyó.

El delantero arriba procedente del Saprissa de Costa Rica, donde disputó 22 partidos y anotó seis goles en el último semestre.