Tomás Rodríguez es presentado por el Barcelona de Guayaquil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero panameño firmó por tres años, luego de jugar el último semestre con el Saprissa de Costa Rica.

El delantero panameño Tomás Rodríguez fue oficializado como nuevo jugador del Barcelona Sporting Club de Ecuador, equipo con el que firmó contrato por las próximas tres temporadas.

Rodríguez, de 27 años, llega procedente del Sporting San Miguelito, dueño de sus derechos deportivos, tras completar un destacado recorrido reciente en el fútbol internacional.

El atacante tuvo un paso productivo por el Monagas SC, donde fue cedido en diciembre de 2023. En 2024 terminó como máximo anotador de la liga venezolana con 16 tantos, además de liderar la Copa Venezuela con seis goles.

Rodríguez viene de militar con el Deportivo Saprissa, uno de los clubes más importantes de Costa Rica, con el que fue finalista del torneo local y campeón del Torneo de Copa.

El istmeño tendrá la oportunidad de compartir vestuario con el experimentado delantero argentino Darío Benedetto, y estará bajo la dirección técnica del venezolano César Farías.

A nivel internacional, Rodríguez viene de disputar la Copa del Mundo 2026, donde vio acción con Croacia e Inglaterra, experiencia que refuerza su perfil competitivo de cara a este nuevo reto.