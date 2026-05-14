Panamá, 14 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Tomás Rodríguez es protagonista en la victoria del Saprissa

    El delantero panameño marcó un golazo desde fuera del área, dejando al equipo morado con ventaja de cara al partido de vuelta.

    Humberto Cornejo
    Tomás Rodríguez es protagonista en la victoria del Saprissa
    Tomás Rodríguez celebra su anotación en la victoria sobre Herediano. Foto: Tomada de @SaprissaOficial

    El panameño Tomás Rodríguez anotó el tanto que representó el triunfo del Saprissa 2-1 ante Herediano, en el partido de ida de la semifinal.

    El delantero recibió el balón y, con un derechazo desde fuera del área, envió el balón al ángulo, desatando la euforia en la afición morada.

    Tomás Rodríguez terminó extasiado tras la victoria, que catalogó como un “gran triunfo”.

    “Sabíamos que era un partido importante. Nos impusimos, dimos un golpe sobre la mesa, queremos ser campeones y el esfuerzo de los compañeros es destacable”, afirmó Rodríguez a La Nación.

    Sobre su anotación, el atacante señaló que fue muy motivante.

    “Anotar en una final es importante. Espero seguir dando lo máximo de mí. Queremos ser campeones”, dijo Rodríguez, quien llegó como refuerzo este torneo procedente del fútbol venezolano.

    “Demostramos que estamos para grandes cosas. El partido que viene será difícil, pero buscaremos imponernos”, agregó.

    Saprissa volverá a enfrentar a Herediano el próximo sábado en el estadio Carlos Alvarado, donde buscará el boleto a la Gran Final frente a los rojiamarillos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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