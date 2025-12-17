Panamá, 17 de diciembre del 2025

    Fichaje

    Tomás Rodríguez llega al fútbol costarricense con el Saprissa

    Humberto Cornejo
    Tomás Rodríguez es felicitado por su compañero al anotar contra Defensor Sporting. Tomado de @Monagas_SC

    El delantero panameño Tomás Rodríguez se convertirá en el nuevo jugador del Deportivo Saprissa, uno de los clubes más históricos y laureados de Centroamérica.

    La información fue confirmada por Gabriel Gavilán Gómez, gerente deportivo del Sporting San Miguelito, quien reveló que el atacante ya dio el sí al conjunto morado.

    Tomás Rodríguez ha marcado tres goles en los tres partidos que ha visto acción en la Copa Oro 2025. Foto: Cortesía/Fepafut

    Gómez explicó al periodista Yashín Quesada que el interés del Saprissa por Rodríguez no es reciente, y que se venía gestando desde hace varios meses, incluso antes de que surgieran rumores que lo vinculaban con Olimpia de Paraguay a inicios de esta semana.

    Tomás y Saprissa viene tocándose de hace mucho tiempo. Desde hace mucho rato se viene hablando. Lo que siempre se ha buscado en Sporting es el bienestar y la tranquilidad de los jugadores”, señaló Gómez, quien además confirmó que el futbolista viajará este martes a Costa Rica.

    Rodríguez, de 26 años, llega al radar del fútbol costarricense tras consolidarse como una de las principales cartas ofensivas del Monagas de Venezuela. En la temporada 2025, el atacante panameño disputó 33 partidos y anotó 12 goles en todas las competiciones, manteniendo una regularidad que ya había mostrado un año antes, cuando cerró el 2024 con 19 goles en 33 encuentros.

    A nivel internacional, Tomás Rodríguez forma parte del proceso de la selección de Panamá, que recientemente aseguró su clasificación a la Copa del Mundo, lo que añade valor a su posible llegada a Saprissa.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

