Panamá, 23 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Tomás Rodríguez mantiene racha goleadora en Costa Rica

    El delantero panameño marcó un tanto en el triunfo del Saprissa 5-0 sobre Guadalupe, en la jornada 17.

    Humberto Cornejo
    Tomás Rodríguez mantiene racha goleadora en Costa Rica
    Tomás Rodríguez celebra su gol con el Saprissa. Foto: Tomada de @SaprissaOficial

    El delantero panameño Tomás Rodríguez atraviesa un buen momento con el Deportivo Saprissa y volvió a hacerse presente en el marcador en el partido contra Guadalupe, en la jornada 17 del Torneo Clausura de la Primera División de Costa Rica.

    Rodríguez anotó este miércoles 22 de abril en la goleada 5-0. Su tanto llegó al minuto 34, abriendo el camino de la victoria en un partido que también contó con anotaciones de Orlando Sinclair, Luis Paradela (2) y Ariel Rodríguez.

    El atacante, de 27 años, suma así su segundo gol en los últimos tres partidos, luego de marcar previamente en la final de la Copa de Costa Rica, consolidando un rendimiento ascendente en el cierre de la temporada.

    “Creo que cuando llegué obviamente tenía un poco de presión, pero nada, es normal, estando en un equipo grande. Ahora, hoy en día, gracias a los compañeros, a los capitanes que me brindan el apoyo, he tenido mucha más calma acá en el equipo”, dijo Rodríguez al terminar el partido.

    “Seguiré trabajando acá en esa prisa y dejaré todo en manos de Dios si se me da la oportunidad de asistir a la Copa del Mundo”.

    Rodríguez ha tenido participación tanto en la Copa de Costa Rica como en la liga local. En el torneo copero registra un gol y una asistencia en tres partidos, mientras que en la Liga suma cuatro anotaciones en 17 encuentros.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este jueves 23 de abril; lugares confirmados. Leer más
    • Unachi en la mira: rectora se ausenta de la Asamblea y destapan deuda de $12 millones con la CSS. Leer más
    • Envían de vacaciones al secretario de la ATTT tras derogación de decreto de ‘apps’ de transporte. Leer más
    • ¿Cuándo empieza la temporada lluviosa en Panamá 2026? Fechas estimadas por región. Leer más
    • Cepanim: más de 300 mil intentaron registrarse; MEF normaliza plataforma tras intermitencias. Leer más