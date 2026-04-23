Tomás Rodríguez mantiene racha goleadora en Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero panameño marcó un tanto en el triunfo del Saprissa 5-0 sobre Guadalupe, en la jornada 17.

El delantero panameño Tomás Rodríguez atraviesa un buen momento con el Deportivo Saprissa y volvió a hacerse presente en el marcador en el partido contra Guadalupe, en la jornada 17 del Torneo Clausura de la Primera División de Costa Rica.

Rodríguez anotó este miércoles 22 de abril en la goleada 5-0. Su tanto llegó al minuto 34, abriendo el camino de la victoria en un partido que también contó con anotaciones de Orlando Sinclair, Luis Paradela (2) y Ariel Rodríguez.

⏰34' Gol de Tomás Rodríguez y el Deportivo Saprissa abre el marcador. pic.twitter.com/n0Vmx4PlLE — FUTV (@FUTVCR) April 23, 2026

El atacante, de 27 años, suma así su segundo gol en los últimos tres partidos, luego de marcar previamente en la final de la Copa de Costa Rica, consolidando un rendimiento ascendente en el cierre de la temporada.

“Creo que cuando llegué obviamente tenía un poco de presión, pero nada, es normal, estando en un equipo grande. Ahora, hoy en día, gracias a los compañeros, a los capitanes que me brindan el apoyo, he tenido mucha más calma acá en el equipo”, dijo Rodríguez al terminar el partido.

⏰34' Gol de Tomás Rodríguez y el Deportivo Saprissa abre el marcador. pic.twitter.com/n0Vmx4PlLE — FUTV (@FUTVCR) April 23, 2026

“Seguiré trabajando acá en esa prisa y dejaré todo en manos de Dios si se me da la oportunidad de asistir a la Copa del Mundo”.

Rodríguez ha tenido participación tanto en la Copa de Costa Rica como en la liga local. En el torneo copero registra un gol y una asistencia en tres partidos, mientras que en la Liga suma cuatro anotaciones en 17 encuentros.