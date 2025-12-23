Panamá, 23 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fichajes

    Tomás Rodríguez no llegará a Olimpia y se encamina al Saprissa

    Humberto Cornejo
    Tomás Rodríguez no llegará a Olimpia y se encamina al Saprissa
    Tomás Rodríguez ha marcado tres goles en los tres partidos que ha visto acción en la Copa Oro 2025. Foto: Cortesía/Fepafut

    El delantero panameño Tomás Rodríguez no jugará con el Olimpia de Paraguay y su destino inmediato apunta al Deportivo Saprissa de Costa Rica, en un giro inesperado dentro del mercado de fichajes regional.

    Según versiones de medios paraguayos, las negociaciones entre el Franjeado y el Sporting San Miguelito se cayeron en las últimas horas, luego de la irrupción del conjunto costarricense con una oferta económica muy superior a la presentada por Olimpia. La prensa guaraní detalla que la propuesta del Saprissa cuadruplicó el monto inicial ofrecido por el Decano, una diferencia que la directiva del Olimpia no estuvo en condiciones de igualar.

    Siempre de acuerdo con estos reportes, esta diferencia salarial provocó que las conversaciones, que avanzaban con buen ritmo, se estancaran de manera definitiva, dejando al Olimpia sin margen de maniobra para competir por el fichaje del atacante canalero.

    Los mismos medios, entre ellos abc.com.py, indican que el Sporting San Miguelito solicitó que Olimpia renunciara a los beneficios económicos que otorga la FIFA por jugadores mundialistas, en caso de que Rodríguez sea convocado al Mundial de la FIFA 2026, con la intención de percibir la totalidad de esos derechos.

    Frente a este panorama, y siempre según la versión de la prensa paraguaya, el Olimpia decidió retirarse de la negociación, allanando el camino para que Rodríguez se convierta en nuevo jugador del Deportivo Saprissa, uno de los clubes más importantes del fútbol centroamericano.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

