Tomás Rodríguez no llegará a Olimpia y se encamina al Saprissa

El delantero panameño Tomás Rodríguez no jugará con el Olimpia de Paraguay y su destino inmediato apunta al Deportivo Saprissa de Costa Rica, en un giro inesperado dentro del mercado de fichajes regional.

Según versiones de medios paraguayos, las negociaciones entre el Franjeado y el Sporting San Miguelito se cayeron en las últimas horas, luego de la irrupción del conjunto costarricense con una oferta económica muy superior a la presentada por Olimpia. La prensa guaraní detalla que la propuesta del Saprissa cuadruplicó el monto inicial ofrecido por el Decano, una diferencia que la directiva del Olimpia no estuvo en condiciones de igualar.

INFORMACIÓN DE @ChipiVera89



👉Olimpia se bajó de las negociaciones por el panameño Tomás Rodríguez.



Hay dos claves.



1️⃣ Cuando Olimpia negociaba y estaba cerca de llegar a un acuerdo con el representante, la información se filtró desde Panamá y el dueño del club…

Siempre de acuerdo con estos reportes, esta diferencia salarial provocó que las conversaciones, que avanzaban con buen ritmo, se estancaran de manera definitiva, dejando al Olimpia sin margen de maniobra para competir por el fichaje del atacante canalero.

Los mismos medios, entre ellos abc.com.py, indican que el Sporting San Miguelito solicitó que Olimpia renunciara a los beneficios económicos que otorga la FIFA por jugadores mundialistas, en caso de que Rodríguez sea convocado al Mundial de la FIFA 2026, con la intención de percibir la totalidad de esos derechos.

#FutbolPy2026 | ¡Explotó "Coto"! 🔥



Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, se mostró muy molesto y disparó contra el club Sporting San Miguelito de Panamá, que frustró el pase de Tomás Rodríguez a Olimpia para el 2026. A pesar del deseo del jugador de ponerse la franjeada, el…



A pesar del deseo del jugador de ponerse la franjeada, el… pic.twitter.com/mDbhFf1YVr — Vs Sports (@SomosVsSports) December 23, 2025

Frente a este panorama, y siempre según la versión de la prensa paraguaya, el Olimpia decidió retirarse de la negociación, allanando el camino para que Rodríguez se convierta en nuevo jugador del Deportivo Saprissa, uno de los clubes más importantes del fútbol centroamericano.