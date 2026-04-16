Tomás Rodríguez supera la presión y gana su primer título profesional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero panameño marcó el tercer gol del partido, en el que Saprissa ganó la Copa.

El delantero panameño Tomás Rodríguez cerró una semana intensa con un momento que quedará grabado en su carrera, al anotar en el minuto 90+5 y contribuyó al triunfo del Deportivo Saprissa 3-1 sobre Sporting en la final de la Copa de Costa Rica, consiguiendo así su primer título como profesional.

El partido también contó con la participación de Fidel Escobar, quien abrió el marcador al minuto 45 para el 0-1 parcial.

Rodríguez llegó a la final tras días de presión y críticas, especialmente por un penal fallado días antes.

“Han sido muy duros, muy duros. Estaba muy decaído, muy hundido”, dijo Rodríguez al terminar el encuentro.

Jugadores del Saprissa muestran sus medallas y el trofeo de Copa. Foto: Tomada de @SaprissaOficial

“A veces cuando las cosas me van mal, yo llego a la casa y no puedo dormir… mi familia lo sabe. Me meto en una cápsula y no puedo levantarme”, y sobre el penal fallado, dijo: “Nadie quiere fallar un penal… uno a veces se llena de presión”.

El respaldo de su capitán, Mariano Torres, fue clave en esta recuperación emocional. “Mariano es un gran capitán… él trató de darme el penal para que yo pudiera anotar porque sabía que venía de una sequía de goles”, explicó Rodríguez, destacando la importancia del apoyo colectivo en momentos decisivos.

En el cierre del partido, Rodríguez se reivindicó en el campo y selló la victoria con un gol que también simboliza un logro personal.

“Es una gran ilusión… es mi primer título, lo soñaba cuando llegué aquí. Le doy gracias a Dios por brindarme ese gol”, expresó con la emoción a flor de piel.

“El domingo pasado la gente estaba muy molesta conmigo… hoy está contenta. Es el fútbol”.

Sobre su futuro con la selección de Panamá y el Mundial 2026, el delantero mencionó: “Claro, ¿por qué no ilusionarme? Si el profe me toma en cuenta sería un sueño. Voy a seguir trabajando para dar mucho más de mí”.

Rodríguez cierra con una reflexión sobre su compromiso y humanidad: “Cometo muchos errores… soy un ser humano. Nunca quiero fallar con esta institución. Siempre quiero dar lo mejor de mí”.