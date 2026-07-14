Tomás Rodríguez ya está en Ecuador para reforzar al Barcelona

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño aseguró que la experiencia vivida en el Mundial 2026 lo preparó para asumir el reto en el fútbol ecuatoriano.

El delantero panameño Tomás Rodríguez ya se encuentra en Ecuador para iniciar una nueva etapa en su carrera.

El atacante arribó este martes a Guayaquil, donde se incorporará al Barcelona SC con el objetivo de reforzar el ataque del conjunto torero en el segundo tramo de la temporada de la Liga Pro.

Rodríguez, de 27 años, llega al fútbol ecuatoriano después de uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional, tras disputar con la selección de Panamá el Mundial de 2026, experiencia que considera un impulso para afrontar este nuevo desafío.

“Estoy preparado. Vengo de jugar un Mundial con mi selección, una experiencia muy bonita, y ahora llegar a Barcelona, un club grande, representa un reto muy importante para mí”, manifestó Rodríguez al diario El Universal.

El panameño Tomás Rodríguez anotó en la derrota del Saprissa ante el Sporting FC. Foto: Saprissa

Rodríguez explicó que antes de aceptar la propuesta conversó con varios compañeros de La Roja que militan en el fútbol ecuatoriano, quienes le transmitieron referencias positivas tanto del campeonato como del país.

“Tengo compañeros en la selección que juegan aquí y les ha ido muy bien. También vi que a los panameños nos está yendo bien en Ecuador, así que estoy muy contento de estar aquí”, comentó Rodríguez, quien expresó que su objetivo es responder a la confianza depositada por el club con su rendimiento dentro del terreno de juego.

“Estoy muy contento, muy feliz y espero aportar muchos goles”, afirmó.

Sobre el rol que desempeñará en el esquema del equipo, Rodríguez aseguró que está dispuesto a adaptarse a las necesidades del entrenador.

“Eso dependerá del esquema que utilice el profesor y de cómo decida emplearme, pero estoy preparado para jugar en cualquier posición del frente de ataque”, indicó.

El panameño llega procedente del Deportivo Saprissa, de Costa Rica, club con el que firmó un semestre destacado al marcar seis goles en 22 partidos y consolidarse como una de las principales referencias ofensivas del conjunto morado.

Tomás Rodríguez ha marcado tres goles en los tres partidos que ha visto acción en la Copa Oro 2025. Foto: Cortesía/Fepafut

Antes de su paso por el Deportivo Saprissa, Rodríguez desarrolló su carrera en la Liga Panameña de Fútbol con Sporting San Miguelito y Alianza FC, donde comenzó a destacar por su capacidad goleadora y su evolución ofensiva.

Aunque su posición habitual es la de centrodelantero, el nuevo refuerzo del Barcelona SC también puede desempeñarse por distintos sectores del ataque gracias a su movilidad, velocidad y capacidad para asociarse con sus compañeros.