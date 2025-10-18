Toña Is anuncia convocatoria de Panamá Femenina para amistoso en Perú

La entrenadora de la selección panameña de fútbol femenino, Toña Is, anunció su lista de jugadoras convocadas para un partido amistoso en Perú, que se celebrará el martes 28 de octubre.
La lista, liderada por la histórica Martha Cox, está compuesta por 10 legionarias y 13 jugadoras del ámbito local.
De los equipos nacionales, Santa Fe FC cuenta con cuatro convocadas, el Club de Fútbol Internacional de Panamá y Umecit FC tienen tres cada uno, mientras que las Rayadas de Chiriquí aportan dos.
Lo más sorprendente de la convocatoria es la inclusión de una sola jugadora del campeón defensor, Chorrillo FC, siendo esta la delantera Shayaris Camarena.
Las elegidas de Toña Is
Porteras:
Yenith Bailey (Santa Fe FC)
Farissa Córdoba (Umecit FC)
Defensas:
Arlén Hernández (Santa Fe FC)
Katherine Castillo (Club Atlético San Lorenzo, Argentina)
Mireilis Rojas (KFF Vllaznia)
Mickeylis Gutiérrez (Santa Fe FC)
Izaura Thryane (Club Internacional de Fútbol de Panamá)
Rebeca Espinosa (Umecit FC)
Wendy Natis (Atlético San Luis, México)
Carina Baltrip Reyes (Lazio, Italia)
Katherine González (Umecit FC)
Volantes:
Carmen Montenegro (Club Internacional de Fútbol de Panamá)
María Guevara (Rayadas de Chiriquí)
Aldrith Quintero (Alhama CF, España)
Martha Cox (Fenerbahce, Turquía)
Schiandra González (Turbine Potsdam, Alemania)
Ericka Araúz (Rayadas de Chiriquí)
Ivis Ubarte (Club Internacional de Fútbol de Panamá)
Delanteras:
Lineth Cedeño (Turbine Potsdam, Alemania)
Shayaris Camarena (Chorrillo FC)
Karla Riley (Santa Fe FC)
Katherine Parris (Maryland WS, Estados Unidos)
Ana Quintero (UTEP Soccer, Estados Unidos)
La Roja está programada para viajar a Perú este martes 21 de octubre. El partido se disputará en el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha, el martes 28 de octubre.