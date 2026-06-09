Panamá, 09 de junio del 2026
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    Toña Is: ‘Creo que este equipo no tiene límites’

    La selección femenina de Panamá mostró solidez defensiva tras sus amistosos contra Jamaica. Bajo la dirección de la entrenadora española, el equipo se prepara para enfrentar a Canadá en la lucha por un boleto al Mundial Brasil 2027.

    Redacción de La Prensa
    Toña Is: ‘Creo que este equipo no tiene límites’
    Hilary Jaén intenta superar la marca de una rival en el amistoso contra Jamaica. Foto: Cortesía/Fepafut

    Después de los dos partidos amistosos contra Jamaica, la entrenadora de la selección femenina de fútbol de Panamá, María Antonia Toña Is, quedó satisfecha con la actuación de sus jugadoras en el estadio Rommel Fernández.

    Las declaraciones de Toña surgen tras la derrota por la mínima (0-1) y el empate sin anotaciones (0-0), en los que considera que su equipo tiene una gran solidez defensiva.

    “Creo que este equipo no tiene límites. Compitiendo así, creo que es muy difícil que alguien nos vaya a hacer muchos goles”, expresó Toña Is después del partido.

    Al cerrar esta serie de encuentros amistosos, el conjunto de la entrenadora española se medirá a Canadá el próximo 28 de noviembre, selección que actualmente figura entre las nueve mejores del ránking mundial de la FIFA.

    Esto ocurre luego de que La Roja lograra superar la primera fase de clasificación de Concacaf y se posicionara entre las ocho mejores selecciones de la región. Además, ocupa el puesto 56 del ranking mundial de la FIFA, luego de asegurar el liderato del grupo E con los resultados de 6-1 ante Curazao y 3-0 frente a San Cristóbal y Nieves.

    Con estos resultados, Toña acumula 15 encuentros dirigidos con 11 victorias, dos empates y dos derrotas. Bajo su dirección, La Roja ha anotado 33 goles y ha recibido 10, para una diferencia de +23.

    La serie ante Jamaica dejó pocas anotaciones, pero numerosas conclusiones positivas para Panamá. La solidez defensiva mostrada frente a un rival de alto nivel y el crecimiento evidenciado bajo la dirección de Toña Is alimentan la ilusión de todo un país que sueña con volver a ver a su selección femenina en una Copa Mundial. El reto ahora será trasladar ese rendimiento al escenario oficial cuando enfrente a Canadá en la lucha por un boleto a Brasil 2027.


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