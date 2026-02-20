Panamá, 20 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Toña Is define convocatoria de Panamá para enfrentar a San Cristóbal y Nieves

    La selección femenina de Panamá jugará el próximo 4 de marzo por las eliminatorias de Concacaf hacia la Copa Mundial Brasil 2027.

    Humberto Cornejo
    Toña Is define convocatoria de Panamá para enfrentar a San Cristóbal y Nieves
    Toña Is es la directora de Panamá desde 2024. Cortesía: FEPAFUT.

    La entrenadora Toña Is definió la convocatoria de la Selección Mayor Femenina de Panamá para el partido del próximo 4 de marzo ante San Cristóbal y Nieves, correspondiente a las eliminatorias de Concacaf rumbo a la fase final clasificatoria para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

    El encuentro se disputará en Basseterre, capital del país caribeño, y marcará el segundo compromiso de Panamá en su camino hacia la ronda definitiva. En su debut, el equipo nacional venció 6-1 a Curazao como visitante, resultado que lo coloca en una posición favorable dentro del grupo.

    Para este compromiso, Is convocó a 23 jugadoras, entre ellas ocho futbolistas de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) y 15 legionarias. De ese total, 19 integraron la nómina que participó en el triunfo ante Curazao, lo que refleja una base consolidada en el proceso.

    Plan de concentración

    El equipo nacional iniciará concentración el lunes 23 de febrero en un hotel de la Ciudad de Panamá. Los entrenamientos se desarrollarán de martes a viernes en el Yappy Park, en horario matutino. El sábado será jornada de descanso y el domingo 28 el grupo realizará su último entrenamiento en territorio panameño, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.

    El viaje hacia San Cristóbal y Nieves está programado para el lunes por la mañana, con el objetivo de ultimar detalles antes del partido del miércoles 4 de marzo.

    Convocatoria

    Porteras

    • Farissa Córdoba (Umecit)

    • Sasha Fábrega (Tevi Coclé FC)

    • Isabella Morey (Georgia Southwestern/ USA)

    Defensas

    • Arlén Hernández (Santa Fe)

    • Rebeca Espinosa (Santa Fe)

    • Wendy Natis (Kolbotn IL/NOR)

    • Carina Baltrip Reyes (Lazio, ITA)

    • Hilary Jaén (UMass Lowell/USA)

    • Mickeylis Gutiérrez (Santa Fe)

    • Katherine Castillo (CA San Lorenzo, ARG)

    Volantes

    • Deysiré Salazar (Chorrillo)

    • Karla Riley (Universidad de Chile/CHI)

    • Marta Cox (Fenerbahce/TUR)

    • Alexis Pashales (West Virginia/USA)

    • Carmen Montenegro (KFF Vllaznia/ALB)

    • Schiandra González (Turbine Potsdam/ GER)

    Delanteras

    • Katherin Parris

    • Riley Tanner (Sydney FC, AUS)

    • Shayaris Camarena (FC Chorrillo)

    • Ericka Araúz (Rayadas de Chiriquí)

    • Kenia Rangel (LD Alajuelense, CRC)

    • Sherline King (Oklahoma State University, USA)

    • Ana Quintero (University of South Florida, USA)

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero. Leer más
    • Panamá Ports: una inconstitucionalidad que no extraña. Leer más
    • Panamá, al ‘grupo de la muerte’ en el Premundial Sub-17 Femenino rumbo a Marruecos 2026. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más