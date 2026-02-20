Toña Is define convocatoria de Panamá para enfrentar a San Cristóbal y Nieves

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección femenina de Panamá jugará el próximo 4 de marzo por las eliminatorias de Concacaf hacia la Copa Mundial Brasil 2027.

La entrenadora Toña Is definió la convocatoria de la Selección Mayor Femenina de Panamá para el partido del próximo 4 de marzo ante San Cristóbal y Nieves, correspondiente a las eliminatorias de Concacaf rumbo a la fase final clasificatoria para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El encuentro se disputará en Basseterre, capital del país caribeño, y marcará el segundo compromiso de Panamá en su camino hacia la ronda definitiva. En su debut, el equipo nacional venció 6-1 a Curazao como visitante, resultado que lo coloca en una posición favorable dentro del grupo.

CONVOCATORIA OFICIAL PARA LA ELIMINATORIA



La DT de #PanamáMayor🇵🇦, Toña Is, ha convocado a 23 jugadoras para el próximo compromiso de eliminatorias 🆚 San Cristóbal y Nieves, el 4 de marzo en condición de visitante.



📝 https://t.co/OCRbBH6V0x pic.twitter.com/LgGkXBuQwQ — FEPAFUT (@fepafut) February 20, 2026

Para este compromiso, Is convocó a 23 jugadoras, entre ellas ocho futbolistas de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) y 15 legionarias. De ese total, 19 integraron la nómina que participó en el triunfo ante Curazao, lo que refleja una base consolidada en el proceso.

Plan de concentración

El equipo nacional iniciará concentración el lunes 23 de febrero en un hotel de la Ciudad de Panamá. Los entrenamientos se desarrollarán de martes a viernes en el Yappy Park, en horario matutino. El sábado será jornada de descanso y el domingo 28 el grupo realizará su último entrenamiento en territorio panameño, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.

MICROCICLO DE CARNAVAL, DÍA 2 ✅#PanamáMayor🇵🇦 realizó este lunes una nueva práctica del microciclo de carnaval que está llevando a cabo en el Yappy Park con jugadoras de la @lffpanama.



Este martes será el último entrenamiento y la próxima semana iniciará la Fecha FIFA con… pic.twitter.com/k1YN86gn1l — FEPAFUT (@fepafut) February 16, 2026

El viaje hacia San Cristóbal y Nieves está programado para el lunes por la mañana, con el objetivo de ultimar detalles antes del partido del miércoles 4 de marzo.

Convocatoria

Porteras

Farissa Córdoba (Umecit)

Sasha Fábrega (Tevi Coclé FC)

Isabella Morey (Georgia Southwestern/ USA)

Defensas

Arlén Hernández (Santa Fe)

Rebeca Espinosa (Santa Fe)

Wendy Natis (Kolbotn IL/NOR)

Carina Baltrip Reyes (Lazio, ITA)

Hilary Jaén (UMass Lowell/USA)

Mickeylis Gutiérrez (Santa Fe)

Katherine Castillo (CA San Lorenzo, ARG)

Volantes

Deysiré Salazar (Chorrillo)

Karla Riley (Universidad de Chile/CHI)

Marta Cox (Fenerbahce/TUR)

Alexis Pashales (West Virginia/USA)

Carmen Montenegro (KFF Vllaznia/ALB)

Schiandra González (Turbine Potsdam/ GER)

Delanteras

Katherin Parris

Riley Tanner (Sydney FC, AUS)

Shayaris Camarena (FC Chorrillo)

Ericka Araúz (Rayadas de Chiriquí)

Kenia Rangel (LD Alajuelense, CRC)

Sherline King (Oklahoma State University, USA)

Ana Quintero (University of South Florida, USA)