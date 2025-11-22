Panamá, 22 de noviembre del 2025

    Eliminatorias

    Toña Is Piñera inicia su camino en la eliminatoria mundialista hacia Brasil 2027

    Humberto Cornejo
    María Antonia Is Piñera tiene año trabajando con la selección de Panamá. Cortesía Fepafut.

    La entrenadora María Antonia Toña Is Piñera anunció este sábado la convocatoria de 24 jugadoras que representarán a la selección de fútbol femenino en su debut ante Curazao en la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026, la primera fase rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

    El equipo nacional iniciará concentración este lunes por la tarde y viajará a Curazao el viernes 28 de noviembre, donde disputará su primer compromiso oficial el domingo 30 de noviembre, en el estadio Rignaal Jean Francisca, en la ciudad de Willemstad, capital de Curazao. El partido está programados a las 7:00 p.m.

    De las convocadas, nueve futbolistas pertenecen a la Liga de Fútbol Femenino (LFF) y quince militan en clubes del extranjero, lo que refleja la creciente presencia internacional del fútbol femenino panameño.

    La selección trabajará en el COS Sports Plaza de martes a jueves, en horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Una vez en Curazao, realizará dos entrenamientos más los días 28 y 29 de noviembre.

    La Roja Femenina forma parte del Grupo E, junto a Curazao, Cuba, San Cristóbal y Nieves y Aruba. Tras el debut ante Curazao, Panamá volverá a competir en 2026.

    • 4 de marzo: San Cristóbal y Nieves vs. Panamá

    • 9 de abril: Panamá vs. Aruba

    • 17 de abril: Panamá vs. Cuba

    Solo la selección que finalice primera del grupo avanzará al Campeonato W 2026, donde esperarán Estados Unidos y Canadá, ya clasificadas.

    Formato de la Clasificatoria W

    La fase de grupos se disputará con seis grupos, cada equipo jugando dos partidos en casa y dos como visitante. Solo los seis ganadores avanzarán al Campeonato W 2026, torneo que definirá los clasificados de Concacaf al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

    María Antonia 'Toña' Is Piñera en un entrenamiento de la selección femenina, en el Yappy Park. Foto: Elysée Fernández

    El Campeonato W se jugará en formato de eliminación directa, desde cuartos de final hasta la final. Los cuatro semifinalistas asegurarán su pase directo al Mundial, mientras que los perdedores de cuartos tendrán una nueva oportunidad en un Play-In, que otorgará el acceso al repechaje mundialista.

    Convocadas

    Porteras

    • Yenith Bailey (Santa Fe FC)

    • Farissa Córdoba (Umecit FC)

    • Isabella Morey (Georgia Southwestern/USA)

    Defensas

    • Arlén Hernández (Santa Fe FC)

    • Rebeca Espinosa (Umecit FC)

    • Katherine González (Umecit FC)

    • Katherine Castillo (San Lorenzo/Argentina)

    • Hilary Jaén (River Hawks/USA)

    • Wendy Natis (Atlético San Luis/México)

    • Carina Baltrip Reyes (Lazio/Italia)

    Volantes

    • Deysiré Salazar (Chorrillo FC)

    • Ericka Araúz (Rayadas de Chiriquí)

    • Carmen Montenegro (KFF Vllaznia/Albania)

    • Aldrith Quintero (Alhama CF/España)

    • Marta Cox (Fenerbahce/Turquía)

    • Schiandra González (Turbine Potsdam/Alemania)

    • Sherline King (Jones College/USA)

    • Riley Tanner (Sydney FC/Australia)

    • Ivis Ubarte (Inter Panamá CF)

    Delanteras

    • Shayaris Camarena (Chorrillo FC)

    • Karla Riley (Santa Fe FC)

    • Lineth Cedeño (Turbine Potsdam/Alemania)

    • Katherin Parris (Maryland/USA)

    • Ana Quintero (UTEP Soccer/USA)

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

