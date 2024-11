Toña Is Piñera propone cambios para mejorar la liga

Escuchar audio noticia

La directora de la selección femenina de fútbol, María Antonia Toña Is Piñera, expresó algunas sugerencias para la Liga de Fútbol Femenino (LFF) y que tienen que conversar todas la partes involucradas para que siga con su desarrollo.

Is Piñera brindó estas recomendaciones en los entrenamientos de la selección de cara a sus dos próximos partidos amistosos contra Costa Rica el 27 de noviembre y ante México el 3 de diciembre. Ambos encuentros se disputarán en tierras aztecas.

“Tenemos una liga que ha mejorado en las últimas temporadas, pero aún quedan muchas cosas por hacer. Nos reuniremos con la liga, con la federación a ver qué se puede hacer para tener una liga más larga y si no crear otro tipo de competición para que no suceda lo que ocurre ahora”, expresó Is Piñera, quien tomó las riendas de La Roja en octubre.

¡LAS CONVOCADAS PARA LOS AMISTOSOS🔥!



Un total de 2️⃣4️⃣ jugadoras fueron convocadas por la DT de #PanamáMayor🇵🇦 , Toña Is, para los amistosos 🆚 Costa Rica🇨🇷 y México🇲🇽.



El equipo estará volando✈️ el lunes 25 a México🇲🇽.



▶️ https://t.co/eF8IOlVHpN#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/elmx8qvYYu — FEPAFUT (@fepafut) November 23, 2024

“La liga la tenemos que mover según las necesidades, ya no solo de los clubes, sino de la selección. Hay que ponernos de acuerdo, hablar con todos y ver qué es lo mejor para Panamá. Al final, lo que queremos es lo mejor para nuestro país”, añadió.

Por otro lado, Is Piñera aseguró que la selección tendrá las puertas abiertas para todas las futbolistas istmeñas y que seguirán observando la mayor cantidad de jugadoras.

“En cuanto a las legionarias, siempre he dicho que esta selección está abierta a cualquier jugadora que sea panameña. Estamos viendo, cuanto más jugadoras mejor”, expresó Is Piñera.

¡ÚLTIMO DÍA💪🏼!#PanamáMayor🇵🇦 completó este viernes su último día de entrenamientos de este microciclo, con miras a los amistosos de Costa Rica🇨🇷 y México🇲🇽.



📸Postales de la sesión.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/DdllUsOKPM — FEPAFUT (@fepafut) November 22, 2024

“Estoy agradecida con las jugadoras porque están poniendo todo de su parte para que esto salga bien. Eso es importantísimo, la predisposición de las chicas, cómo vienen a entrenar, con las ganas que salen y en los partidos igual”, agregó.

Esta experimentada entrenadora tuvo un paso exitoso en las categorías menores de la selección de España y con el Pachuca en México.

“Es importante que se cuiden, ese entrenamiento invisible del que tanto hablamos, el descanso, alimentación e hidratación, todas esas cositas. Para llegar a lo más alto necesitamos ese compromiso”, finalizó.