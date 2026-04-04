Toña Is presenta la convocatoria de Panamá para la doble fecha eliminatoria

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

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La Roja se medirá a Aruba y Cuba con un grupo de 26 jugadoras, en busca del liderato del grupo y el pase a la siguiente ronda.

La selección femenina de fútbol de Panamá definió su convocatoria para encarar una doble fecha clave en casa, correspondiente a la primera fase de la Clasificatoria de Concacaf rumbo a la Copa Mundial, en la que enfrentará a Aruba y Cuba.

La entrenadora Toña Is llamó a un total de 26 jugadoras para estos compromisos, que se disputarán en el estadio Universidad Latina. El primer encuentro será el 9 de abril ante Aruba, mientras que el segundo duelo se jugará el 17 de abril frente a Cuba.

CONVOCATORIA OFICIAL 🔥



La DT de #PanamáMayor🇵🇦, Toña Is, presenta la convocatoria para enfrentar a Aruba y Cuba en el cierre de la primera fase de la eliminatoria mundialista.



🎟️ Boletos en https://t.co/A7z2QnXVUA



📝 Detalles en https://t.co/uzo3iuGh1s pic.twitter.com/V7EbjpGW87 — FEPAFUT (@fepafut) April 2, 2026

Panamá afronta esta instancia ubicada en la segunda posición del grupo E, con seis puntos en dos partidos, por detrás de Cuba, que suma siete unidades en tres encuentros. El formato establece que solo el primer lugar de cada grupo avanzará a la Ronda Final, en donde se definirán los clasificados a la Copa Mundial de la FIFA.

La preparación del equipo iniciará este lunes por la tarde con la concentración, mientras que el martes viajarán hacia Penonomé. Ese mismo día, el plantel tiene programado su primer entrenamiento a las 4:00 p.m. en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión, afinando detalles de cara a los dos compromisos en casa.

SEGUIMOS CON EL SUEÑO MUNDIALISTA



Ya están a la venta los boletos 🎟️ para los 2️⃣ partidos de la selección femenina #PanamáMayor



🇵🇦 🆚 🇦🇼

🗓️ 9 de abril

🏟️ Estadio Universidad Latina, Penonomé

⏰ 7pm



🇵🇦 🆚 🇨🇺

🗓️ 17 de abril

🏟️ Estadio Universidad Latina, Penonomé

⏰ 7pm… pic.twitter.com/4hGDI3tUq7 — FEPAFUT (@fepafut) April 2, 2026

La Roja femenina llega motivada tras sus victorias como visitante frente a Curazao (1-6) y la San Cristóbal y Nieves (0-3), resultados que la mantienen en plena lucha por la clasificación.

La lista de convocadas está conformada por Yenith Bailey, Farissa Córdoba, Isabella Morey, Arlén Hernández, Mickeylis Gutiérrez, Rebeca Espinosa, Sara Nieto, Hilary Jaén, Wendy Natis, Carina Baltrip Reyes, Katherine Castillo, Deysiré Salazar, Gloria Sáenz, Karla Riley, Alexis Pashales, Kenia Rangel, Schiandra González, Ericka Araúz, Shayaris Camarena, Ivis Ubarte, Analía Arosemena, Katherin Parris, Riley Tanner, Diana Pon, Sherline King y Ana Quintero.