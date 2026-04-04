Panamá, 06 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    Fútbol

    Toña Is presenta la convocatoria de Panamá para la doble fecha eliminatoria

    La Roja se medirá a Aruba y Cuba con un grupo de 26 jugadoras, en busca del liderato del grupo y el pase a la siguiente ronda.

    Humberto Cornejo
    Toña Is presenta la convocatoria de Panamá para la doble fecha eliminatoria
    Karla Riley y Riley Tanner festejan al estilo de fusión de la cómica Dragon Ball. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección femenina de fútbol de Panamá definió su convocatoria para encarar una doble fecha clave en casa, correspondiente a la primera fase de la Clasificatoria de Concacaf rumbo a la Copa Mundial, en la que enfrentará a Aruba y Cuba.

    La entrenadora Toña Is llamó a un total de 26 jugadoras para estos compromisos, que se disputarán en el estadio Universidad Latina. El primer encuentro será el 9 de abril ante Aruba, mientras que el segundo duelo se jugará el 17 de abril frente a Cuba.

    Panamá afronta esta instancia ubicada en la segunda posición del grupo E, con seis puntos en dos partidos, por detrás de Cuba, que suma siete unidades en tres encuentros. El formato establece que solo el primer lugar de cada grupo avanzará a la Ronda Final, en donde se definirán los clasificados a la Copa Mundial de la FIFA.

    La preparación del equipo iniciará este lunes por la tarde con la concentración, mientras que el martes viajarán hacia Penonomé. Ese mismo día, el plantel tiene programado su primer entrenamiento a las 4:00 p.m. en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión, afinando detalles de cara a los dos compromisos en casa.

    La Roja femenina llega motivada tras sus victorias como visitante frente a Curazao (1-6) y la San Cristóbal y Nieves (0-3), resultados que la mantienen en plena lucha por la clasificación.

    La lista de convocadas está conformada por Yenith Bailey, Farissa Córdoba, Isabella Morey, Arlén Hernández, Mickeylis Gutiérrez, Rebeca Espinosa, Sara Nieto, Hilary Jaén, Wendy Natis, Carina Baltrip Reyes, Katherine Castillo, Deysiré Salazar, Gloria Sáenz, Karla Riley, Alexis Pashales, Kenia Rangel, Schiandra González, Ericka Araúz, Shayaris Camarena, Ivis Ubarte, Analía Arosemena, Katherin Parris, Riley Tanner, Diana Pon, Sherline King y Ana Quintero.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más
    • Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio. Leer más
    • De la crisis a la esperanza: el rescate del marañón panameño en el Arco Seco. Leer más
    • Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde julio de 2026. Leer más
    • Mides detecta más de 8 mil beneficiarios con autos, taxis y buses en programas sociales. Leer más
    • Decomisan paquetes de droga en dos contenedores con destino a Europa. Leer más
    • El gasoducto del Canal de Panamá: La decisión correcta es la menos riesgosa. Leer más