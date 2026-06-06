Toña Is rescata aspectos positivos de sus jugadoras en el primer amistoso contra Jamaica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entrenadora de la selección destacó la importancia del amistoso rumbo a las eliminatorias mundialistas.

La selección femenina de Panamá cayó 0-1 ante Jamaica en un partido amistoso disputado este viernes 5 de junio, en el estadio Rommel Fernández, en un encuentro que dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico, pese al resultado adverso.

El único gol del compromiso llegó al minuto 25, tras un tiro libre de Shania Hayles que terminó colándose en el arco panameño. A partir de allí, el equipo canalero intentó reaccionar, pero careció de claridad en el último tercio.

¡FINAL 📣!



Nuestra selección femenina #PanamáMayor🇵🇦 cae por la mínima ante Jamaica 🇯🇲 en el primer partido amistoso. ¡A seguir preparándose para el próximo compromiso!



🇵🇦0-1🇯🇲



🏟️ Rommel Fernández

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En el complemento, Jamaica generó peligro, aunque la guardameta Yenith Bailey evitó que la diferencia fuera mayor. Panamá cerró mejor el partido y estuvo cerca del empate al minuto 87, con un cabezazo de Katherine Castillo que fue bien contenido por la arquera rival.

“Una pena, por lo menos, yo creo que habíamos merecido el empate, ha sido un buen partido, un gran partido creo… nos han hecho el gol de una falta para mí inexistente… la verdad que del arbitraje no estamos muy contentos”, expresó Toña Is al terminar el partido en una entrevista con Deportes RPC.

La técnica también destacó la exigencia del rival, subrayando la importancia de medirse ante selecciones de alto nivel de cara a los próximos compromisos internacionales, como la eliminatoria mundialista contra Jamaica.

“Estas selecciones nos ponen a prueba… creo que han hecho un trabajo excepcional, las chicas hoy se han vaciado y solo queda felicitarlas. Estoy muy orgullosa del trabajo que han hecho hoy”, afirmó Toña Is, quien dejó claro que este tipo de partidos forman parte de la preparación para las eliminatorias mundialistas y el Campeonato Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027.

“Sabíamos que necesitábamos rivales de este tipo, que nos pongan a prueba… queremos jugar con un rival difícil también. Nos da igual el resultado, lo que queremos es ver cosas”, señaló.

⏱️🔟’ de partido



📸 Postal de las titulares de la Selección Femenina #PanamáMayor🇵🇦 enfrentándose esta noche a Jamaica 🇯🇲.



🇵🇦0-0🇯🇲



🏟️ Rommel Fernández

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El partido también marcó el regreso de piezas importantes como Emily Cedeño y Aldrith Quintero, quienes volvieron a tener minutos con la selección mayor.

“Sí, teníamos muchas ganas ya de tener a Emily con nosotros… hay que darle minutos poquito a poco… viene de mucho tiempo parada”, comentó la entrenadora.

“Aldrith es una jugadora también que necesitábamos y mucho, le hemos dado minutos… sabemos que lleva tiempo sin jugar, no iba a aguantar el partido completo de momento, así que bueno, era el momento de sacarla, le ha dado una vuelta al partido”, agregó.

Panamá y Jamaica volverán a enfrentarse el próximo lunes, nuevamente en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:00 p.m.