Panamá, 01 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

    Toña Is y Ericka Araúz analizan la goleada de Panamá ante Curazao

    Humberto Cornejo
    Toña Is y Ericka Araúz analizan la goleada de Panamá ante Curazao
    Riley Tanner tuvo un gran partido y logró marcar el último tanto del encuentro. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección femenina de Panamá inició con paso firme su camino rumbo a la Copa Mundial Brasil 2027, tras imponerse 6-1 a Curazao en el estadio Rignaal Jean Francisca.

    +info

    La FIFA dará a conocer el calendario del Mundial 2026 el 6 de diciembreRiver depende de que Boca sea campeón para jugar la Copa LibertadoresPanamá debuta con autoridad y golea a Curazao en el clasificatorio Concacaf W

    El amplio triunfo no solo dejó tres puntos, sino también sensaciones positivas dentro del grupo, reflejadas en las palabras de la entrenadora Toña Is Piñera y de la atacante Ericka Araúz, una de las figuras del encuentro.

    “Era importante sacar los tres puntos”, afirmó la directora técnica española tras el partido en una entrevista a la Federación .

    Para Toña Is, la noche tuvo dos versiones muy distintas de Panamá, una primera mitad con dificultades y una segunda parte en la que el equipo logró plasmar su verdadero potencial.

    “Hubo dos partidos en uno mismo. La primera parte no ha sido buena, el campo no ayudaba. En el descanso hemos ajustado varias cosas, entendieron mejor lo que se les pedía, se generaron muchas más ocasiones y hemos materializado algunas de ellas”, explicó.

    Los ajustes surtieron efecto de inmediato y Panamá terminó por dominar con autoridad. Los goles de Karla Riley en el inicio del partido y en la segunda parte con los tantos de Khaterin Parris, el doblete de Ericka Araúz, además de los tantos de Hilary Jaén y Riley Tanner, confirmaron la superioridad del cuadro istmeño ante una selección local que intentó resistir, pero que fue ampliamente superada en ritmo, intensidad y volumen de juego.

    Una de las protagonistas de la noche fue precisamente Araúz, quien vivió un debut soñado en eliminatorias.

    “Es mi primera vez en una eliminatoria, con una gran manera de debutar con dos goles. Estoy muy agradecida con Dios y con la profe por la oportunidad”, expresó emocionada la joven futbolista, que se ha convertido en una de las promesas del equipo nacional.

    Con esta victoria, Panamá inicia el clasificatorio con la confianza en alto y se posiciona desde temprano como una de las aspirantes a pelear el liderato del grupo, único puesto que otorga el pase directo al Campeonato Concacaf W 2026, torneo que definirá las plazas para el Mundial de Brasil 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

    El próximo compromiso de la selección será el 4 de marzo de 2026, cuando visite a San Cristóbal y Nieves.

    En otros resultados de la jornada, Aruba venció 2-1 al propio San Cristóbal y Nieves, mientras Cuba tuvo fecha libre.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más