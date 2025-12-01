Toña Is y Ericka Araúz analizan la goleada de Panamá ante Curazao

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección femenina de Panamá inició con paso firme su camino rumbo a la Copa Mundial Brasil 2027, tras imponerse 6-1 a Curazao en el estadio Rignaal Jean Francisca.

El amplio triunfo no solo dejó tres puntos, sino también sensaciones positivas dentro del grupo, reflejadas en las palabras de la entrenadora Toña Is Piñera y de la atacante Ericka Araúz, una de las figuras del encuentro.

“Era importante sacar los tres puntos”, afirmó la directora técnica española tras el partido en una entrevista a la Federación .

¡LÍDERES DEL GRUPO!



Con la goleada de esta noche 🆚 Curazao, #PanamáMayor🇵🇦 se posiciona en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo E de la Clasificatoria Concacaf W.

Para Toña Is, la noche tuvo dos versiones muy distintas de Panamá, una primera mitad con dificultades y una segunda parte en la que el equipo logró plasmar su verdadero potencial.

“Hubo dos partidos en uno mismo. La primera parte no ha sido buena, el campo no ayudaba. En el descanso hemos ajustado varias cosas, entendieron mejor lo que se les pedía, se generaron muchas más ocasiones y hemos materializado algunas de ellas”, explicó.

¡GANAAMOOOOS 🔥🇵🇦🤩!



Victoria contundente de #PanamáMayor🇵🇦 ante Curazao 🇨🇼 que se pone en la cima del grupo, con goles de Ericka Araúz (x2), Karla Riley, Katherin Parris y Riley Tanner.



¡VAMOOOS 🤩🇵🇦!



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/JGqVjLcFeq — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

Los ajustes surtieron efecto de inmediato y Panamá terminó por dominar con autoridad. Los goles de Karla Riley en el inicio del partido y en la segunda parte con los tantos de Khaterin Parris, el doblete de Ericka Araúz, además de los tantos de Hilary Jaén y Riley Tanner, confirmaron la superioridad del cuadro istmeño ante una selección local que intentó resistir, pero que fue ampliamente superada en ritmo, intensidad y volumen de juego.

⏱️3️⃣5️⃣’ de partido



Nuestra DT María Toña Is encara su primer partido dirigiendo #PanamáMayor🇵🇦 en eliminatorias mundialistas.



🇨🇼0-1🇵🇦



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/mkGiD3bWQC — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

Una de las protagonistas de la noche fue precisamente Araúz, quien vivió un debut soñado en eliminatorias.

“Es mi primera vez en una eliminatoria, con una gran manera de debutar con dos goles. Estoy muy agradecida con Dios y con la profe por la oportunidad”, expresó emocionada la joven futbolista, que se ha convertido en una de las promesas del equipo nacional.

¡📸 LAS TITULARES 🇵🇦!



Las elegidas de #PanamáMayor🇵🇦 ante Curazao 🇨🇼.



⏱️1️⃣1️⃣’ de partido

🇨🇼0-1🇵🇦



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/yPaltMTVEb — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

Con esta victoria, Panamá inicia el clasificatorio con la confianza en alto y se posiciona desde temprano como una de las aspirantes a pelear el liderato del grupo, único puesto que otorga el pase directo al Campeonato Concacaf W 2026, torneo que definirá las plazas para el Mundial de Brasil 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El próximo compromiso de la selección será el 4 de marzo de 2026, cuando visite a San Cristóbal y Nieves.

En otros resultados de la jornada, Aruba venció 2-1 al propio San Cristóbal y Nieves, mientras Cuba tuvo fecha libre.