Top 10 de momentos icónicos de la Copa del Mundo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mbappé hizo historia como máximo goleador, Saka brilló con hat-trick, Vozinha sorprendió con Cabo Verde y jóvenes como Yamal y Bellingham marcaron el relevo generacional tras el adiós de leyendas.

El Mundial 2026 bajó el telón como una cita histórica que redefinió los límites del fútbol moderno.

Entre el adiós de leyendas consagradas y la irrupción de nuevas figuras, el torneo consolidó récords de asistencia y transformó la narrativa táctica del deporte.

Además, dejó hitos que van desde la solidez defensiva sin precedentes de España hasta la histórica actuación de Cabo Verde y la consagración de Kylian Mbappé como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Sorpresas, protagonistas y nuevas historias

Cabo Verde firmó una de las mayores sorpresas del torneo en su debut mundialista.

La selección africana empató en los 90 minutos ante España, Uruguay, Arabia Saudita y Argentina, que finalmente la eliminó en los dieciseisavos de final tras una batalla que se extendió hasta los 120 minutos.

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer expulsado por la denominada “Ley Prestianni”, al recibir la tarjeta roja por taparse la boca mientras increpaba a un rival. La decisión arbitral sentó un precedente en la aplicación del nuevo reglamento contra el abuso verbal.

El partido por el tercer lugar también hizo historia. Inglaterra venció 6-4 a Francia en el encuentro con más goles registrado en esa instancia de una Copa del Mundo. Además, Bukayo Saka firmó el primer hat-trick de su carrera en un Mundial.

Con 10 goles en el torneo, Kylian Mbappé alcanzó las 22 anotaciones en Copas del Mundo y superó el récord de Miroslav Klose, para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Emociones y marcas históricas

La selección de Noruega fortaleció su conexión con la afición gracias al tradicional Viking Row, celebrado tras cada victoria. El ritual se convirtió en una de las imágenes más representativas del campeonato.

La campeona España también dejó una marca histórica en defensa. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente solo recibió un gol en siete partidos, con un promedio de 0.14 tantos por encuentro, superando los registros de Francia (1998) e Italia (2006).

El formato de 48 selecciones y 104 partidos impulsó un nuevo récord de asistencia. Más de 5.8 millones de aficionados acudieron a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, consolidando esta edición como la más concurrida en la historia del torneo.

A sus 40 años, el guardameta y capitán de Cabo Verde, Vozinha (Josimar José Évora Dias), fue una de las grandes revelaciones del Mundial. Llegó como agente libre tras finalizar su contrato con el G.D. Chaves y protagonizó actuaciones memorables.

El impacto del Mundial 2026

Los jugadores suplentes también dejaron su huella. En total marcaron 42 goles, la cifra más alta registrada en la historia del torneo, reflejo del creciente impacto de las cinco sustituciones como recurso táctico.

El Mundial 2026 también representó el adiós de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Neymar Jr., mientras que Lamine Yamal, Jude Bellingham y Florian Wirtz confirmaron el relevo de una nueva generación.