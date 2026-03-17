Panamá, 17 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva

    La Atevo Cup entra en su penúltima semana con partidos clave en Sub-14 y Sub-16 que definirán clasificados a los cuartos de final.

    Jaime Heilbron
    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    La penúltima semana de la Atevo Cup inicia con muchas plazas por definirse aún. Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles inicia la penúltima semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup, con una doble jornada en las categorías Sub-14 y Sub-16.

    La Sub-14 jugará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la Sub-16 lo hará en el COS Sports Plaza de Metropark.

    Sub-14: el panorama se aclara

    El primer partido de la jornada en la división Sub-14 lo disputarán Atlético Panamá Viejo y la Academia Suárez por el Grupo A.

    Panamá Viejo marcha último del grupo, con cinco derrotas en cinco partidos, e intentará cerrar su participación con una mejor imagen.

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    El Atlético Panamá Viejo intentará cerrar su participación con una buena imagen. Cortesía: Atevo Sports.

    La Academia Suárez, en cambio, se ubica en el cuarto puesto con siete puntos en cuatro partidos. Una victoria le aseguraría su clasificación a los cuartos de final.

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    La Academia Suárez busca avanzar en la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo encuentro enfrentará a los campeones defensores de la Academia Brunet Hay contra la Academia Costa del Este, también por el Grupo A.

    Costa del Este es quinto con seis puntos en cinco partidos y está obligado a ganar para seguir con vida en el torneo.

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    Costa del Este marcha quinto en el Grupo A. Cortesía: Atevo Sports.

    La Academia Brunet Hay, por su parte, marcha segunda con 10 puntos en cinco encuentros y ya está clasificada a cuartos de final. De ganar, empataría temporalmente en el primer lugar del grupo.

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    La Academia Brunet Hay marcha segunda en el Grupo A. Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-16: puntos clave en juego

    El primer duelo de la categoría Sub-16 enfrentará a la Academia del Atlético de Madrid y a la Academia New West, por el Grupo B.

    El Atlético de Madrid, con un punto en cuatro partidos, ya está eliminado, pero buscará cerrar su participación con dignidad.

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    El Atlético de Madrid ya quedó eliminado de la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    New West, debutante en el torneo, está empatado en el primer lugar con nueve puntos en cuatro partidos y ya tiene asegurado su cupo en cuartos de final. Una victoria lo colocaría líder en solitario.

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    New West busca escalar al primer lugar del Grupo B. Cortesía: Atevo Sports.

    En el segundo y último partido de la jornada, se enfrentarán Kings Academy y el Club Internacional de Fútbol de Panamá (Inter), también por el Grupo B.

    El Inter, con tres puntos en cuatro partidos, necesita ganar para mantener sus opciones de clasificación.

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    El Inter necesita ganar para seguir con chances en la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    El Kings Academy, tercero con siete puntos, ya está clasificado a cuartos de final y buscará mejorar su posición en la tabla.

    Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva
    Kings Academy se ubica en el tercer lugar del Grupo B. Cortesía: Atevo Sports.

    Calendario de la jornada

    La doble cartelera en Eagles Stadium y COS Sports Plaza se jugará bajo el siguiente itinerario:

    • Atlético Panamá Viejo vs. Academia Suárez — 7:00 p.m. — Sub-14 — Eagles Stadium

    • Atlético de Madrid vs. New West Academy — 7:15 p.m. — Sub-16 — COS Sports Plaza

    • Academia Brunet Hay vs. Academia Costa del Este — 8:15 p.m. — Sub-14 — Eagles Stadium

    • Kings Academy vs. Inter — 8:30 p.m. — Sub-16 — COS Sports Plaza

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago. Leer más
    • Ifarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para alumnos. Leer más
    • Juez Rentería ordena levantar medidas cautelares a imputados por sobrecostos en obras viales. Leer más
    • ‘Lo de los pueblos debajo del lago Gatún es uno de los grandes mitos de la Zona del Canal’: Marixa Lasso. Leer más
    • Panamá recibió $160 millones en 30 años, por su participación accionaria en PPC. Leer más
    • Una fiscalía anticorrupción investiga cómo se adjudicó el contrato del revisado vehicular digital. Leer más
    • Piden a Mulino sancionar ley que crea idoneidad para profesionales en Relaciones Internacionales. Leer más