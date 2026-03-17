Torneo Apertura de Atevo Cup inicia una semana decisiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Atevo Cup entra en su penúltima semana con partidos clave en Sub-14 y Sub-16 que definirán clasificados a los cuartos de final.

Este miércoles inicia la penúltima semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup, con una doble jornada en las categorías Sub-14 y Sub-16.

La Sub-14 jugará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la Sub-16 lo hará en el COS Sports Plaza de Metropark.

Sub-14: el panorama se aclara

El primer partido de la jornada en la división Sub-14 lo disputarán Atlético Panamá Viejo y la Academia Suárez por el Grupo A.

Panamá Viejo marcha último del grupo, con cinco derrotas en cinco partidos, e intentará cerrar su participación con una mejor imagen.

El Atlético Panamá Viejo intentará cerrar su participación con una buena imagen. Cortesía: Atevo Sports.

La Academia Suárez, en cambio, se ubica en el cuarto puesto con siete puntos en cuatro partidos. Una victoria le aseguraría su clasificación a los cuartos de final.

La Academia Suárez busca avanzar en la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

El segundo encuentro enfrentará a los campeones defensores de la Academia Brunet Hay contra la Academia Costa del Este, también por el Grupo A.

Costa del Este es quinto con seis puntos en cinco partidos y está obligado a ganar para seguir con vida en el torneo.

Costa del Este marcha quinto en el Grupo A. Cortesía: Atevo Sports.

La Academia Brunet Hay, por su parte, marcha segunda con 10 puntos en cinco encuentros y ya está clasificada a cuartos de final. De ganar, empataría temporalmente en el primer lugar del grupo.

La Academia Brunet Hay marcha segunda en el Grupo A. Cortesía: Atevo Sports.

Sub-16: puntos clave en juego

El primer duelo de la categoría Sub-16 enfrentará a la Academia del Atlético de Madrid y a la Academia New West, por el Grupo B.

El Atlético de Madrid, con un punto en cuatro partidos, ya está eliminado, pero buscará cerrar su participación con dignidad.

El Atlético de Madrid ya quedó eliminado de la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

New West, debutante en el torneo, está empatado en el primer lugar con nueve puntos en cuatro partidos y ya tiene asegurado su cupo en cuartos de final. Una victoria lo colocaría líder en solitario.

New West busca escalar al primer lugar del Grupo B. Cortesía: Atevo Sports.

En el segundo y último partido de la jornada, se enfrentarán Kings Academy y el Club Internacional de Fútbol de Panamá (Inter), también por el Grupo B.

El Inter, con tres puntos en cuatro partidos, necesita ganar para mantener sus opciones de clasificación.

El Inter necesita ganar para seguir con chances en la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

El Kings Academy, tercero con siete puntos, ya está clasificado a cuartos de final y buscará mejorar su posición en la tabla.

Kings Academy se ubica en el tercer lugar del Grupo B. Cortesía: Atevo Sports.

Calendario de la jornada

La doble cartelera en Eagles Stadium y COS Sports Plaza se jugará bajo el siguiente itinerario:

Atlético Panamá Viejo vs. Academia Suárez — 7:00 p.m. — Sub-14 — Eagles Stadium

Atlético de Madrid vs. New West Academy — 7:15 p.m. — Sub-16 — COS Sports Plaza

Academia Brunet Hay vs. Academia Costa del Este — 8:15 p.m. — Sub-14 — Eagles Stadium

Kings Academy vs. Inter — 8:30 p.m. — Sub-16 — COS Sports Plaza