Toronto da marcha atrás y no cobrará la admisión al FIFA Fan Festival del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá jugará en Toronto contra las selecciones de Ghana y Croacia.

Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, dio marcha atrás en sus planes de cobrar la entrada al FIFA Fan Festival, el espacio oficial para ver los partidos del Mundial en pantallas gigantes, y anunció este miércoles que al menos el 80 % de las entradas serán gratuitas.

La ciudad señaló en un informe que de las 20.000 entradas diarias para el festival, 16.100 serán gratuitas.

Las autoridades municipales proponen que las restantes entradas, 3.900, sean vendidas a precios de entre 100 y 300 dólares canadienses (entre 75 y 220 dólares estadounidenses).

Inicialmente, la ciudad de Toronto, una de las dos sedes canadienses del Mundial 2026 junto con Vancouver, había propuesto cobrar la admisión para el festival: 10 dólares canadienses para la entrada básica y entre 100 y 300 dólares para los niveles “VIP”.

La propuesta generó numerosas críticas entre los aficionados y algunos de los concejales de la ciudad.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, justificó cobrar la entrada para evitar que se sobrepase el aforo del recinto y facilitar la labor de los equipos de emergencia, aunque los funcionarios municipales señalaron que serviría para recuperar parte de los gastos de organización.

La iniciativa de Toronto, donde se celebrarán seis partidos del Mundial entre el 12 de junio el 2 de julio, iba en contra de lo afirmado por la FIFA en su web, que señala que el Fan Festival sería gratuito.

Panamá debutará el 17 de junio contra la selección de Ghana y seis días después contra Croacia.

“Esta experiencia gratuita ofrece transmisiones en vivo de partidos, propuestas culinarias diversas y una programación de arte, música y cultura que refleja el atractivo internacional de Toronto y el concepto de ‘el mundo en una ciudad’”, explica la organización deportiva en su web.

El FIFA Fan Festival de Toronto está previsto que se desarrolle en el parque Fort York, un sitio histórico construido en 1793 por las fuerzas británicas como puesto militar y donde en 1812, los ejércitos británico y estadounidense se enfrentaron durante la guerra que mantuvieron.

El recinto, con una extensión de 17 hectáreas, tiene capacidad para unas 20.000 personas.

Está programado que las 16 sedes del Mundial 2026 organicen su propio FIFA Fan Festival, puntos de encuentro para que los aficionados disfruten de forma gratuita de partidos en pantallas gigantes, música, comida y entretenimiento.