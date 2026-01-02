Tradición y sorpresas en la postemporada del football americano universitario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El deporte estadounidense está empapado de tradiciones. Desde la jornada anual de la NFL en el Día de Acción de Gracias hasta la cartelera navideña de la NBA, las ligas del país norteamericano son expertas en maximizar su exposición en fechas donde sus seguidores descansan y están libres para pegarse al televisor y disfrutar de sus equipos preferidos.

Una de las tradiciones más antiguas, incluso antecesora a las ya mencionadas, es la postemporada del football americano universitario. Si bien los playoffs como tal existen solo desde 2014, primero con un formato de cuatro equipos y luego con la expansión a 12 equipos en 2024, la tradición se remonta a más de 100 años, cuando el campeón se definía a través de los históricos Bowl Games.

From @TheAthletic: Indiana's and Ole Miss's wins over the old powers are a sign of a new era in college football.



This is what we learned after a wild round of playoff games. https://t.co/2rNmMhKoYT — The New York Times (@nytimes) January 2, 2026

Los bowls —o tazones, como se traducen al español— han sido absorbidos por el formato de playoffs y ahora los más emblemáticos forman parte de los cuartos de final y las semifinales, que se disputan en estas semanas decisivas del calendario.

Los cuartos de final se abrieron este miércoles con el duelo entre los Hurricanes de la Universidad de Miami y los Buckeyes de la Universidad de Ohio State en el Cotton Bowl Classic. Este es uno de los bowls más prestigiosos del país y se disputa desde 1937 en el área metropolitana de Dallas, Texas.

Los Hurricanes, número 10 del ranking y en su primera participación en la postemporada bajo el formato actual, continuaron su racha de triunfos sorpresivos al vencer a los campeones defensores de Ohio State, número dos del ranking, por 24-14. Fue una actuación dominante tanto en ofensiva como en defensiva, cerrando el año con broche de oro, luego de haber eliminado la semana anterior a Texas A&M en la primera ronda.

Los otros partidos de cuartos de final se disputaron este jueves 1° de enero, fecha tradicional del calendario del football americano universitario, con una triple cartelera de encuentros históricos.

El primer partido del día enfrentó a las universidades de Oregon, número cinco del ranking, y Texas Tech, número cuatro, en el Orange Bowl, otro de los duelos más prestigiosos del deporte universitario. El Orange Bowl se celebra en Año Nuevo desde 1935 y siempre se ha jugado en el área metropolitana de Miami, siendo el Hard Rock Stadium su sede actual.

ORANGE BOWL CHAMPIONS!



Oregon defeats Texas Tech to advance to the College Football Playoff Semifinals!#GoDucks x @CFBPlayoff pic.twitter.com/TsLyj65U6q — Oregon Football (@oregonfootball) January 1, 2026

En un partido ultradefensivo, la Universidad de Oregon se impuso por 23-0. Con esta victoria, los Ducks sanaron la herida del año pasado, cuando cayeron en cuartos de final ante Ohio State, perdiendo su invicto y su condición de número uno del ranking.

El tercer partido de cuartos de final, segundo del día, lo disputaron los Hoosiers de la Universidad de Indiana, número uno del ranking, y los Crimson Tide de la Universidad de Alabama, uno de los programas más laureados del ‘football’ universitario, en el Rose Bowl. Este encuentro, celebrado en Pasadena, California, es históricamente el partido más prestigioso del calendario del football americano universitario.

El Rose Bowl fue el primer partido de postemporada en ser instaurado en 1902 y se ha jugado de forma ininterrumpida desde 1916, acumulando 111 años consecutivos de historia. Tradicionalmente se celebra el 1° de enero, salvo cuando cae domingo, que se traslada al día siguiente.

California dreamin' about @rosebowlgame Ws.



Get some good rest, Hoosier Nation. We get back to work tomorrow. pic.twitter.com/3IZ8vMcPf0 — Indiana Football (@IndianaFootball) January 2, 2026

Este año, Indiana ratificó su estatus de equipo a vencer, derrotando de manera contundente a Alabama por 38-3, en una demostración total de superioridad.

El último duelo de cuartos de final enfrentó a Mississippi, número seis del ranking, y Georgia, número tres, en el Sugar Bowl. Este bowl es, junto al Orange Bowl y el Sun Bowl, uno de los segundos más antiguos del país, ya que los tres se disputan desde 1935, solo por detrás del Rose Bowl.

HOW SWEET IT IS REBS‼️ pic.twitter.com/fT2HbkJP47 — Ole Miss Football (@OleMissFB) January 2, 2026

Los Rebels de Mississippi sorprendieron a los Bulldogs de Georgia, remontando en el último cuarto para imponerse por 39-34, en uno de los partidos más emocionantes de la ronda.

Horario de las semifinales

Las semifinales se jugarán la próxima semana, entre jueves y viernes, bajo el siguiente itinerario:

Fiesta Bowl (Glendale, Arizona): Miami vs. Mississippi – jueves 8 de enero, 7:30 p.m. (hora de Panamá)

Peach Bowl (Atlanta, Georgia): Oregon vs. Indiana – viernes 9 de enero, 7:30 p.m. (hora de Panamá)