Panamá, 05 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DEL MUNDO

    Transmisión en vivo: Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

    Humberto Cornejo / Jaime Heilbron
    Jugadores de la selección de Panamá que fueron titulares contra El Salvador. Foto: Anel Asprilla

    La selección de Panamá conocerá este viernes 5 de diciembre a sus rivales en la Copa del Mundo 2026, en lo que será su segunda participación histórica tras su debut en Rusia 2018.

    El sorteo definirá el camino del conjunto dirigido por Thomas Christiansen en un Mundial que, por primera vez, contará con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. El evento marcará el inicio del sueño panameño rumbo a una nueva cita mundialista.

    La transmisión especial del sorteo contará con la participación de los periodistas Henry Cárdenas, Guillermo Pineda, Humberto Cornejo y Flor Navarro, quienes analizarán en vivo la conformación de los grupos, las posibles combinaciones y el panorama que enfrentará cada una de las selecciones clasificadas. Además, ofrecerán predicciones y contexto sobre lo que podría ocurrir en un torneo que promete ser uno de los más competitivos de la historia.

    Para completar la jornada, este sábado 6 de diciembre también se revelarán las sedes y los horarios oficiales de los partidos, lo que permitirá a los aficionados panameños comenzar a planificar su calendario mundialista. Con la ilusión renovada y la experiencia previa de 2018, Panamá se prepara para descubrir el desafío que enfrentará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


