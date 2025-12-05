Transmisión en vivo: Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá conocerá este viernes 5 de diciembre a sus rivales en la Copa del Mundo 2026, en lo que será su segunda participación histórica tras su debut en Rusia 2018.

El sorteo definirá el camino del conjunto dirigido por Thomas Christiansen en un Mundial que, por primera vez, contará con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. El evento marcará el inicio del sueño panameño rumbo a una nueva cita mundialista.

¡El camino de los canaleros! Todos los goles del último tramo rumbo al Mundial 🔥⚽ pic.twitter.com/LOyeEuOVEt — Concacaf (@Concacaf) November 26, 2025

La transmisión especial del sorteo contará con la participación de los periodistas Henry Cárdenas, Guillermo Pineda, Humberto Cornejo y Flor Navarro, quienes analizarán en vivo la conformación de los grupos, las posibles combinaciones y el panorama que enfrentará cada una de las selecciones clasificadas. Además, ofrecerán predicciones y contexto sobre lo que podría ocurrir en un torneo que promete ser uno de los más competitivos de la historia.

Una alineación multideportiva legendaria en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🙌



Conoce quién conducirá y asistirá el sorteo el viernes 5 de diciembre de 2025 👇 — FIFA (Español) (@fifacom_es) December 3, 2025

Para completar la jornada, este sábado 6 de diciembre también se revelarán las sedes y los horarios oficiales de los partidos, lo que permitirá a los aficionados panameños comenzar a planificar su calendario mundialista. Con la ilusión renovada y la experiencia previa de 2018, Panamá se prepara para descubrir el desafío que enfrentará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.