Tras dos derrotas contra Uruguay, Fepaba pone fin a la etapa de Gonzalo García

Tras 25 meses en el cargo, el argentino Gonzalo García fue cesado como coach de la selección mayor de baloncesto de Panamá.

La decisión fue anunciada este lunes 29 de diciembre por la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), que informó que el entrenador de 58 años no continuará al frente del equipo nacional.

“Agradecemos su profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa dirigiendo al equipo nacional”, señaló Fepaba en un breve comunicado publicado en sus redes sociales, con el que se oficializó el final del vínculo laboral con el técnico sudamericano.

García había sido presentado en noviembre de 2023 y asumió el reto de dirigir por primera vez a una selección nacional, luego de una extensa trayectoria de más de 25 años en clubes de baloncesto de Sudamérica.

Su misión inicial fue comandar el proceso rumbo a las eliminatorias de la FIBA Americup y, posteriormente, encarar el inicio del camino clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

Durante su gestión, Panamá registró un balance de tres victorias y ocho derrotas en partidos oficiales.

El resultado más destacado del ciclo fue el triunfo frente a Brasil en la Arena Roberto Durán, en el cierre de las eliminatorias a la Americup, una victoria que tuvo impacto mediático y deportivo por tratarse de una potencia regional.

Sin embargo, los dos compromisos más recientes terminaron inclinando la balanza. Panamá cayó 93-60 y 84-82 ante Uruguay, en el arranque de las eliminatorias mundialistas, resultados que generaron presión sobre el cuerpo técnico y precipitaron la decisión federativa.

“Se decidió culminar la relación laboral, producto de los dos últimos resultados y esperamos en los próximos días anunciar el nuevo coach”, indicó Abdiel Blanco, presidente de Fepaba, en declaraciones a La Prensa.

El dirigente precisó que la determinación fue tomada por comité ejecutivo y comunicada formalmente al entrenador argentino.

“Fue una decisión de junta directiva y se le comunicó al técnico”, agregó.

En la última década, el equipo panameño ha estado bajo la conducción de los españoles Joaquín Ruiz Lorente y Manolo Hussein, el puertorriqueño Flor Meléndez y, hasta ahora, Gonzalo García.

La selección nacional tiene compromisos oficiales en el horizonte cercano: el 27 de febrero enfrentará a Cuba en La Habana y el 2 de marzo jugará ante Argentina, en una sede aún por definir en territorio sudamericano.

Panamá busca clasificar nuevamente a un Mundial, algo que no consigue desde 2006, cuando participó en Japón.