Tras su éxito en Charlotte, el panameño Óscar Terán se enfoca en Road Atlanta

AUTOMOVILISMO

Luego de obtener el primer lugar en la categoría TA en el circuito Charlotte Race Speedtour Challenge de The Trans Am, el piloto panameño Óscar Terán tiene la mirada puesta en Road Atlanta.

Es el próximo compromiso que tiene el panameño, junto a su equipo Breathless Racing, lo que está previsto para este domingo 28 de marzo.

La primera fecha de este campeonato llamado Pro Am, que consta de seis fechas, fue en Sebring, sin embargo, aquí se le presentaron una serie de dificultades al panameño.

Afortunadamente, todo mejoró, el domingo 21 de marzo en Charlotte.

“En Sebring no nos fue tan bien… no pudimos probar el vehículo por el tema del Covid-19, el tiempo se apretó y no se pudo probar el carro antes de la carrera”, recordó.

Entre Sebring y Charlotte el equipo trabajó duro y se ajustaron todos los detalles encontrados, principalmente los relacionados al motor.

“El pasado viernes el carro se sentía bastante bien… el sábado en la primera práctica logramos el mejor tiempo. Para la tarde del sábado que era la clasificación logramos también el mejor tiempo, en la carera salimos en la primera posición”, comentó.

Ya el día de la carrera, “logré sacar una ventana suficiente para mantenerme relativamente seguro, pero cuando el carro de atrás se acercaba debía acelerar fuerte siempre pensando en las llantas”, relató.

Y es que, con una carrera tan larga, es muy importante el cuidado de las llantas y terminar bien, agregó.

Reconoció que todavía hay detalles por mejorar. “Estamos viendo el tema de la suspensión, los amortiguadores para la carrera que viene el domingo en Atlanta”, detalló.

De hecho, el Ford Mustang que maneja el “meteoro” Terán, como también es conocido, se quedó sin gasolina.

“Faltando 500 metros, el carro empezó a fallar. En la pantalla salió la alerta de combustible. Tengo dos bombas, por lo que encendí la segunda y el carro reaccionó”, dijo.

Pero, ya llegando a los 100 metros de la meta el Ford Mustang empezó a fallar nuevamente.

“El segundo vehículo pasó al lado mío, casi me ganan”, expresó.

El motor está consumiendo mucho combustible, por lo que, para Atlanta, esperan contar con dos galones adicionales.

Sobre su equipo, Terán cuenta que lleva un año de ser parte de Breathless Racing, donde la experiencia ha sido satisfactoria.

“Ha sido un equipo muy amable, familiar y trabajan muy duro, son muy perfeccionistas”, afirmó.

En 2020 las carreras estuvieron suspendidas, por lo que no pudo practicar. Sin embargo, “ya estamos retomando el ritmo, siempre con las medidas de bioseguridad necesarias”, detalló Terán, quien se se inició en el mundo del automovilismo cuando tenía 16 años de edad, inspirado en su padre que corría karting.

“Me invitó a participar y de allí empecé a correr. Entré en Río Hato en el 2002 como novato y el 2003 fui el campeón nacional de la categoría súper turismo”, dijo.

Una vez cumpla con la cita en Atlanta, las próximas carreras en las que participará el panameño se llevarán a cabo en julio, septiembre y noviembre próximo.