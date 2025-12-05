Panamá, 05 de diciembre del 2025

    Fútbol

    Trent, ‘absolutamente destrozado’ por una nueva lesión muscular

    EFE
    Trent, ‘absolutamente destrozado’ por una nueva lesión muscular
    El delantero del Athletic Club de Bilbao Nico Williams (izq.) juega el balón ante el defensa inglés del Real Madrid Trent Alexander Arnold (der.), durante el partido de Liga en Primera División que disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

    El defensa inglés Trent-Alexander Arnold, que sufrió en San Mamés una rotura muscular que le mantendrá al menos dos meses de baja, aseguró estar “absolutamente destrozado” tras un nuevo percance que le corta la continuidad en su mejor momento en el Real Madrid.

    Entrevista exclusiva: Adalberto Carrasquilla habla de su reto mundialista y su campamento en PanamáEl grupo ideal para Panamá antes del sorteo del Mundial 2026

    Absolutamente destrozado por esto. ¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor! Nos vemos en el 2026 madridistas”, escribió Trent Alexander-Arnold en una publicación en sus redes sociales un día después de conocer el resultado de la resonancia magnética que confirmó la lesión. Fútbol

    Trent sufre una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, que provoca su adiós al 2025 y el inicio del nuevo año con un tratamiento para intentar rebajar los dos meses de ausencia que recomienda el cuerpo médico.

    El lateral derecho inglés se había ganado la titularidad en los últimos partidos, ante la ausencia por lesión de Dani Carvajal, y ya sufrió un percance muscular esta temporada, de baja por una lesión en el bíceps femoral izquierdo del 16 de septiembre al 26 de octubre.

    EFE

    Agencia de noticias


