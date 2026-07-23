Tres años y medio después: Árabe Unido y Plaza Amador chocan en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estadio Armando Dely Valdés vuelve a albergar, por primera vez desde enero de 2023, un duelo entre dos de los clubes más icónicos del fútbol panameño.

El Deportivo Árabe Unido y el CD Plaza Amador pondrán en marcha hoy el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con un duelo histórico que comenzará a las 8:30 p.m. en el renovado estadio Armando Dely Valdés.

El Expreso Azul afronta el nuevo certamen como el segundo club con más títulos en la historia de la primera división panameña: suma 15 títulos, dos menos que el Tauro FC.

El CD Plaza Amador, por su parte, llega a la costa atlántica tras conquistar su décima corona el 23 de mayo, cuando derrotó 3-2 al Alianza FC en la final del Clausura 2026.

Para el conjunto placino, el reto será revalidar el título, mantener la solidez táctica que lo llevó a la cima y defender su condición de campeón.

El Árabe Unido, en tanto, buscará aprovechar el respaldo de su afición para sumar sus primeros tres puntos y enviar un mensaje de autoridad frente al vigente campeón, el rival a vencer en la Conferencia Este.

El estadio Armando Dely Valdés, ubicado en Arcoíris, Colón. Cortesía/Pandeportes

Balance histórico

El enfrentamiento entre ambos clubes registra 135 partidos oficiales en la LPF, con un balance favorable para la escuadra colonense.

Victorias del Deportivo Árabe Unido: 53

Victorias del CD Plaza Amador: 38

Empates: 44

Goles del Árabe Unido: 142

Goles del Plaza Amador: 110

En los cruces más recientes, la balanza se ha inclinado hacia el conjunto placino, que suma tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga ante el cuadro colonense.

Durante 2026, Plaza Amador no ha recibido goles frente al Árabe Unido: se impuso 1-0 y 3-0.

El último enfrentamiento disputado entre ambos en Colón fue el 15 de enero de 2023 y terminó sin goles.

El Árabe Unido conquistó su último título en el Apertura 2016.

Desde entonces no ha vuelto a coronarse y atraviesa una sequía de 10 años sin obtener un título, convirtiéndola en la racha negativa más prolongada de su historia en la máxima categoría del futbol panameño.

Además, el conjunto colonense ha quedado fuera de los playoffs en tres torneos consecutivos; en ese mismo período, Plaza Amador conquistó sus tres campeonatos.

Guzmán y Méndez: dos estilos, un mismo objetivo

El historial entre ambos entrenadores comprende cinco enfrentamientos: tres victorias para Juan Sergio Guzmán y dos para Mario Méndez, sin empates.

Juan Sergio “Jeringa” Guzmán representa la estabilidad y el profundo conocimiento del Árabe Unido.

El entrenador colombiano vive su tercera etapa al frente del conjunto colonense, institución con la que mantiene una relación de más de una década y a la que ha dirigido en varias etapas.

En su primer ciclo, Guzmán conquistó tres títulos de la LPF: Clausura 2015, Apertura 2015 y Apertura 2016, además de clasificar al club a competiciones internacionales de la Concacaf.

Tras su regreso en septiembre 2025, asumió la misión de devolver al Expreso Azul a los primeros planos del fútbol panameño.

Guzmán se caracteriza por priorizar el orden táctico, el equilibrio entre líneas y la disciplina defensiva.

Sus equipos suelen exhibir una estructura sólida, capaz de adaptarse al rival y aprovechar los distintos momentos del partido sin asumir riesgos innecesarios.

En la antesala del debut, el colombiano aseguró que contará con una mezcla de juventud y experiencia, y prometió un Árabe Unido “aguerrido, fuerte y con deseos de ganar”.

El presente de Mario Méndez

Del otro lado está Mario “El Cholito” Méndez, quien se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos de los últimos años en la LPF.

Desde su llegada a Plaza Amador, el exseleccionado nacional ha construido un proyecto ganador que condujo al club al tricampeonato y lo consolidó como uno de los equipos más consistentes del país.

A diferencia de Guzmán, Méndez apuesta por un estilo más agresivo, basado en la presión alta, la recuperación rápida del balón y una propuesta ofensiva durante buena parte de los encuentros.

El inicio del Apertura 2026, no obstante, representa un desafío adicional, ya que Plaza Amador deberá compaginar el campeonato local con su participación en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Lo más importante es que siempre, aquí en Plaza, ha habido competitividad; no importa quién esté.

Ellos han entendido que todos son importantes, que todos somos una familia y que el colectivo siempre está por encima de lo individual.

La competitividad va a estar ahí; podemos utilizar jugadores en cualquier momento, dosificar cargas, emplear unos en el torneo centroamericano y otros en el torneo local.

También es importante darle paso a esa juventud que viene”, señaló el técnico durante la conferencia de prensa previa al compromiso.

Claves tácticas y jugadores destacados

El rendimiento defensivo podría inclinar la balanza, ya que ambos equipos cuentan con guardametas que figuran entre los mejores del torneo en el apartado de porterías a cero:

Samuel Castañeda (Plaza Amador): disputó 13 partidos y mantuvo su arco invicto en seis ocasiones, equivalente al 46 % de sus encuentros.

Reynaldo Polo (Árabe Unido): consiguió seis porterías a cero en sus 13 partidos más recientes, también con un 46 % de efectividad.

Más allá de la seguridad bajo los tres palos, ambos equipos también cuentan con piezas claves en el frente ofensivo, capaces de generar peligro y participar directamente en los goles de sus conjuntos:

José Murillo (Plaza Amador): el mediocampista, elegido MVP del Torneo Clausura 2026, destaca por su capacidad para activar la transición ofensiva tras recuperar el balón.

Sus ocho goles en 17 partidos lo convierten en una de las principales referencias ofensivas del conjunto plazino.

Armando Cooper (Árabe Unido): a sus 38 años de edad dispone de una condición física asombrosa. Su abrupta salida del Sporting San Miguelito estuvo alejado del nivel futbolístico.

Sus tres asistencias en 23 partidos no hacen justicia al director de la orquesta que fue vistiendo de rojinegro.

Fichajes y salidas

Entre los movimientos más destacados de Árabe Unido y Plaza Amador sobresalen las siguientes incorporaciones:

Kevin Mosquera (Árabe Unido/portero): llega procedente de Sporting San Miguelito.

Juan Villalobos (Árabe Unido/delantero centro): se reincorpora después de su paso por el CD Marquense.

Armando Cooper (Árabe Unido/Mediocentro ofensivo): regresa al club tras jugar en Sporting San Miguelito.

Jorlian Sánchez (Plaza Amador/delantero centro): vuelve como agente libre procedente del Olancho FC, de Honduras.

Ángel Valencia (Plaza Amador/Mediocentro ofensivo): se incorpora como agente libre tras su paso por Sporting San Miguelito.

Everardo Rose (Plaza Amador/Extremo izquierdo): regresa al club después de su etapa en Universidad Católica de Ecuador.

Principales bajas para Plaza Amador y Árabe Unido

Joseph Pacheco Ávila (Plaza Amador/Lateral izquierdo): fue traspasado al DAC 1904, de la primera división de Eslovaquia, mediante una transferencia directa entre clubes.

Ovidio López (Plaza Amador/Extremo izquierdo): fichó por Portuguesa FC, de la primera división de Venezuela.

Antony Herbert (Árabe Unido/lateral derecho): continuará su carrera en el GD Chaves, de la segunda división de Portugal en formato de préstamo.

Alessandro Canales (Árabe Unido/delantero centro): finalizó su vínculo con el club.

Plaza Amador intentará demostrar que su dominio reciente no es producto de la casualidad y comenzar con firmeza la defensa del título.

El Expreso Azul, por su parte, buscará convertir el respaldo de su afición en el impulso necesario para dejar atrás varios años de irregularidad y volver a instalarse entre los protagonistas del fútbol panameño.

El duelo en Colón será así el primer gran termómetro del Apertura 2026, una temporada que promete intensidad desde la jornada inaugural.

¡AMBIENTAZO🔥🔥🔥🔥🔥! Así está el Armando Dely Valdés previo a la semifinal de vuelta entre @ArabeUnido_ y @TauroFC #LPFxRPC pic.twitter.com/JpgSmuu4t9 — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 12, 2018