Tres choques decisivos marcan el inicio de la séptima semana de la Copa Talento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles inicia la séptima semana de la Copa Talento con una cartelera de tres partidos en la categoría Sub-18. Todos los encuentros se jugarán en el COS Sports Plaza de Metropark.

Wildcats van en busca del segundo lugar ante unos Potros ya eliminados

El primer partido de la velada será entre los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá y los Potros del Thomas Jefferson School por el Grupo A.

Los Wildcats llegan en el cuarto puesto del grupo con cinco puntos en tres partidos, producto de una victoria y dos empates. Si ganan, alcanzarán el segundo lugar, superando por un punto a los Lions del Colegio Real.

Enfrente estarán los Potros del Thomas Jefferson School, que con tres puntos en cuatro partidos cerrarán la fase de grupos sin opciones de avanzar.

Eagles intentarán asegurar segundo lugar ante Águilas

En el segundo encuentro, los Eagles de El Colegio de Panamá se medirán a las Águilas del Colegio Javier en un choque del Grupo C, ya ganado por los Titans del Instituto Alberto Einstein.

Los Eagles ocupan el segundo lugar con siete puntos en cuatro partidos (dos victorias, un empate y una derrota). Si ganan este último duelo de fase de grupos, sellarán su pase a cuartos de final.

Las Águilas del Colegio Javier son el único equipo con chances de arrebatarles la clasificación. Con tres puntos en tres partidos, necesitan ganar este y su último compromiso para soñar con la siguiente fase.

Green Panthers intentarán sellar clasificación ante Dolphins

El último enfrentamiento será entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Dolphins de la International School of Panama por el Grupo D.

Los Green Panthers llegan empatados en el primer lugar con los Jaguars del Metropolitan School, sumando ocho puntos en cuatro partidos (dos victorias y dos empates). Una victoria les dará el pase a cuartos de final.

Los Dolphins marchan terceros con cuatro puntos en tres partidos (una victoria, un empate y una derrota). La ISP necesita ganar para mantener vivas sus esperanzas de avanzar.

Detalles de los partidos

La jornada, que se jugará íntegramente en el COS Sports Plaza, está programada de la siguiente manera:

Colegio Bilingüe de Panamá vs. Thomas Jefferson School – 7:15 p.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio Javier – 8:15 p.m.

Instituto Panamericano vs. International School of Panama – 9:15 p.m.