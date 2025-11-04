Tres dominicanos son finalistas para los principales premios de la temporada MLB

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los dominicanos José Ramírez, Juan Soto y Cristopher Sánchez fueron seleccionados el lunes entre los finalistas para los principales premios de la temporada de Grandes Ligas de la MLB en 2025, en la que los Dodgers de Los Ángeles se coronaron el sábado pasado como campeones de la Serie Mundial.

Ramírez, quien conectó 30 jonrones y se robó 40 bases, logrando sumar 105 anotadas y 85 carreras, está en la lista de los considerados a Jugador Más Valioso de la Liga Americana por haber sido una pieza fundamental para que los Guardianes de Cleveland borraran una desventaja que llegó a ser de 15 juegos para quedarse con el primer lugar de la División Central del menor de los circuitos, avanzando a la postemporada de la MLB.

Mientras que Soto, en su primera temporada con los Mets en la Liga Nacional, tras firmar su contrato de 765 millones de dólares, respondió con una campaña en la que estableció marcas personales jonrones (43) y bases robadas (38).

El estelar jardinero lideró las Grandes Ligas en bases por bolas recibidas (127), mientras anotó 127 carreras y remolcó 105 vueltas, dejando marcada su presencia con el conjunto neoyorquino.

Por su parte, Sánchez dio un paso adelante y se convirtió en el as del montículo para los Filis de Filadelfia, quienes sufrieron la baja de su estelar Zack Wheeler.

El zurdo quisqueyano terminó con marca de 13-5, con la tercera mejor efectividad en la Nacional (2.50) y pasó por la vía del ponche a 212 bateadores en 202 entradas lanzadas.

Otros candidatos al MVP de la temporada

El estelar receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, quien con sus 60 jonrones se convirtió en el décimo jugador en registrar una temporada de 60 o más palos de vuelta completa, y Aaron Judge, de los Yanquis, quien con sus 53 cuadrangulares agregó la cuarta campaña de su carrera con 50 o más planazos de cuatro esquinas, completan los tres finalistas a este galardón en la Americana.

El japonés Shohei Ohtani, tres veces ganador de esta distinción y quien el pasado sábado obtuvo su segundo título de la Serie Mundial con los Dodgers, depositó 55 pelotas en las graderías de los estadios de las Grandes Ligas y anotando el mayor total de carreras (146) en toda la MLB, esto mientras se desempeñaba como lanzador, rol en el que realizó 14 aperturas, dejando una marca de 1-1, con porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.87.

De otro lado, Kyle Schwarber lideró las Grandes Ligas en carreras remolcadas (132) y la Liga Nacional en cuadrangulares (56) para ser la principal figura en el ataque de los Filis, escribiendo de esta manera su nombre entre los tres candidatos al premio que distingue el jugador que mayor valor tuvo en el viejo circuito.

Cy Young de la Liga Nacional

Cristopher Sánchez tiene como principales rivales al premio Cy Young de la Liga Nacional a Paul Skenes, quien lanzando para los Piratas de Pittsburgh logró el mejor porcentaje de efectividad en las Grandes Ligas (1.97), así como al vigente Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, quien cerró su etapa regular con 12-8 y 2.48 de efectividad.

Otros finalistas:

Premio Cy Young de la Liga Americana: Garrett Crochet (Medias Rojas de Boston), Tarik Skubal (Tigres de Detroit) y Hunter Brown (Astros de Houston).

Novato del Año de la Liga Nacional: Caleb Durbin (Cerveceros de Milwaukee), Cade Horton, (Cachorros de Chicago) y Drake Baldwin (Bravos de Atlanta).

Novato del Año de la Liga Americana: Roman Anthony (Medias Rojas de Boston), Nick Kurtz, (Atléticos ) y Jacob Wilson (Atléticos).

Mánager del Año de la Liga Nacional: Terry Francona (Rojos de Cincinnati), Pat Murphy (Cerveceros de Milwaukee) y Rob Thomson (Filis de Filadelfia).

Dirigente del Año en la Liga Americana: Stephen Vogt (Guardianes de Cleveland), Dan Wilson (Marineros de Seattle) y John Schneider (Azulejos de Toronto).

Los ganadores de estos premios serán anunciados del 10 al 13 del presente mes.