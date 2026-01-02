Trevon Diggs llega a Green Bay con hambre de playoffs

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Trevon Diggs asegura que su llegada a Green Bay busca impacto deportivo inmediato y dejar atrás lesiones y polémicas para competir fuerte en los playoffs.

Trevon Diggs, esquinero recién firmado por los Green Bay Packers, dijo este viernes que no llega a su nuevo equipo en busca de elogios, sino para ayudarlos a trascender en los playoffs de la NFL.

“Creo que solamente necesito ser yo mismo. Voy a salir para rendir y si mantengo el nivel que debo todo se arreglará. No vengo en busca de elogios. No quiero nada de eso. Busco ser una mejor persona cada día y ayudar a este equipo a ganar”, señaló el nuevo esquinero de los Packers.

El pasado martes Diggs fue despedido de los Dallas Cowboys, equipo que ya está fuera de la postemporada, luego de varios problemas de lesiones y disciplinarios, a pesar de lo cual fue requerido por Green Bay para encarar el último partido de la temporada regular de la NFL y los playoffs.

En este año el jugador estuvo fuera ocho partidos por un problema en la rodilla derecha, que se rehabilitó por su cuenta, lo que lo llevó a ausentarse de las actividades de los Cowboys, una situación por la que recibió una rebaja salarial de 500.000 dólares al perderse el 84 por ciento del programa de pretemporada del equipo.

Hace algunas semanas, el esquinero sufrió una conmoción cerebral, según dijo, en un accidente doméstico que, según trascendió, sucedió en una salida a un club nocturno.

Trevon Diggs on the level of player he thinks he is:



“Still feel like I’m the best.”



His locker is three down from Micah Parsons, who he called right after learning the Packers claimed him.



“He told me it’s work, it’s a lot different and he said I’m gonna like it a lot.” pic.twitter.com/9zun21Ougo — Matt Schneidman (@mattschneidman) January 1, 2026

Trevon Diggs tiene 27 años. Arribó a la NFL reclutado por Dallas en la segunda ronda del Draft 2020, equipo con el que fue seleccionado dos veces al Pro Bowl, tuvo una designación All-Pro y fue líder en intercepciones en el 2021.

Sus actuaciones le retribuyeron en el 2023 una extensión de contrato por cinco años a cambio de 97 millones de dólares.

Desde entonces su desempeño vino a la baja. En 2023 se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo, por lo que solo jugó dos partidos.

El año pasado requirió un injerto condral en la misma rodilla y estuvo ausente en seis juegos por el procedimiento.

We have claimed Trevon Diggs — Green Bay Packers (@packers) January 1, 2026

En los ocho partidos que jugó con los Cowboys esta temporada, Diggs acumuló 27 tackleadas y dos presiones; fue su primer año sin ninguna intercepción.

El defensivo se dijo preparado para dejar atrás todos estos problemas y retribuir a los Packers la confianza que tuvieron para contratarlo.

“Simplemente quiero empezar de cero, trabajar y mantener la cabeza baja para demostrar que no se equivocaron”, concluyó Diggs.

En la semana 18, última de la temporada, los Packers visitarán a los Minnesota Vikings.