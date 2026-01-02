Panamá, 02 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NFL

    Trevon Diggs llega a Green Bay con hambre de playoffs

    Trevon Diggs asegura que su llegada a Green Bay busca impacto deportivo inmediato y dejar atrás lesiones y polémicas para competir fuerte en los playoffs.

    EFE
    Trevon Diggs llega a Green Bay con hambre de playoffs
    Trevon Diggs jugará el resto de la temporada para los Green Bay Packers. Cortesía: Evan Siegle / Packers.com

    Trevon Diggs, esquinero recién firmado por los Green Bay Packers, dijo este viernes que no llega a su nuevo equipo en busca de elogios, sino para ayudarlos a trascender en los playoffs de la NFL.

    Creo que solamente necesito ser yo mismo. Voy a salir para rendir y si mantengo el nivel que debo todo se arreglará. No vengo en busca de elogios. No quiero nada de eso. Busco ser una mejor persona cada día y ayudar a este equipo a ganar”, señaló el nuevo esquinero de los Packers.

    El pasado martes Diggs fue despedido de los Dallas Cowboys, equipo que ya está fuera de la postemporada, luego de varios problemas de lesiones y disciplinarios, a pesar de lo cual fue requerido por Green Bay para encarar el último partido de la temporada regular de la NFL y los playoffs.

    En este año el jugador estuvo fuera ocho partidos por un problema en la rodilla derecha, que se rehabilitó por su cuenta, lo que lo llevó a ausentarse de las actividades de los Cowboys, una situación por la que recibió una rebaja salarial de 500.000 dólares al perderse el 84 por ciento del programa de pretemporada del equipo.

    Hace algunas semanas, el esquinero sufrió una conmoción cerebral, según dijo, en un accidente doméstico que, según trascendió, sucedió en una salida a un club nocturno.

    Trevon Diggs tiene 27 años. Arribó a la NFL reclutado por Dallas en la segunda ronda del Draft 2020, equipo con el que fue seleccionado dos veces al Pro Bowl, tuvo una designación All-Pro y fue líder en intercepciones en el 2021.

    Sus actuaciones le retribuyeron en el 2023 una extensión de contrato por cinco años a cambio de 97 millones de dólares.

    Desde entonces su desempeño vino a la baja. En 2023 se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo, por lo que solo jugó dos partidos.

    El año pasado requirió un injerto condral en la misma rodilla y estuvo ausente en seis juegos por el procedimiento.

    En los ocho partidos que jugó con los Cowboys esta temporada, Diggs acumuló 27 tackleadas y dos presiones; fue su primer año sin ninguna intercepción.

    El defensivo se dijo preparado para dejar atrás todos estos problemas y retribuir a los Packers la confianza que tuvieron para contratarlo.

    Simplemente quiero empezar de cero, trabajar y mantener la cabeza baja para demostrar que no se equivocaron”, concluyó Diggs.

    En la semana 18, última de la temporada, los Packers visitarán a los Minnesota Vikings.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro tras presencia de adulto mayor en la vía. Leer más