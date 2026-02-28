Trevor Gaskins: ‘Cuba jugó mejor en la segunda mitad, pero supimos responder’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Gaskins apunta a Argentina y resalta la respuesta de Panamá en momentos clave

Trevor Gaskins puso el foco en la capacidad de reacción de Panamá tras la victoria ante Cuba, en un partido donde el equipo supo sostenerse en los momentos más complicados. El escolta también ya cambia el chip hacia el próximo reto: la visita a Argentina.

“Cuando la cosa se puso difícil, estuvimos ahí”, resumió el veterano de 36 años, quien aportó 3 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes en el triunfo por 84-81.

Panamá dominó la primera mitad, pero sufrió en el complemento ante un rival que elevó su intensidad defensiva y capitalizó errores. Para Gaskins, ese tipo de escenarios forman parte del juego, pero la diferencia estuvo en la respuesta del equipo.

“En la primera mitad jugamos mejor, después ellos estuvieron mejor que nosotros. Eso es parte del juego”, comentó.

El escolta también valoró su rol dentro del grupo, especialmente en un equipo que atraviesa una etapa de transición con nuevo cuerpo técnico.

“El coach me dijo que soy veterano y que tengo que ayudar en los momentos claves. Eso fue lo que hice”, explicó.

Otro de los puntos destacados por Gaskins fue la actuación de Luis Rodríguez, quien se integró al equipo con apenas un entrenamiento tras la baja de Jhivvan Jackson.

“Lo de Luis es especial. Llegó y jugó minutos importantes, eso dice mucho de su carácter”, señaló.

Tras el triunfo, la selección panameña ya emprendió viaje hacia Buenos Aires, donde este lunes enfrentará a Argentina desde las 4:30 p.m. (hora panameña), en un duelo clave dentro del Grupo D de las eliminatorias.

Panamá (1-2) llega a este compromiso en la tercera posición, mientras que Argentina (2-1) viene de caer 61-44 ante Uruguay (3-0) en condición de local. Cuba, por su parte, cierra la tabla con récord de 0-3.

El antecedente más reciente favorable para Panamá ante los argentinos se remonta a agosto de 2005, cuando se impuso en la FIBA Americup disputada en República Dominicana, con actuaciones destacadas de Jair Peralta y Antonio “Toñito” García.

Gaskins, enfocado en el presente inmediato, dejó claro el enfoque del grupo para lo que viene. “Vamos paso a paso. Ahora es Argentina y tenemos que estar listos”, afirmó.