Tricampeón: Plaza Amador vence a Alianza en la final del Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Leones lograron la décima estrella en la Liga Panameña de Fútbol.

El CD Plaza Amador se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol tras imponerse 3-2 al Alianza FC en una final vibrante disputada en el Estadio Rommel Fernández, resultado con el que alcanzó el tricampeonato y su décima estrella en el fútbol nacional.

El conjunto dirigido por Mario Méndez ratificó su dominio reciente al conquistar su tercer título consecutivo, en un partido que se resolvió en tiempo extra tras un cierre dramático en el tiempo reglamentario.

Jimar Sánchez celebra con sus compañeros. Fotos: Carlos Vidal-Endara

Alianza golpeó temprano. Apenas al minuto 4, Gabriel Chiari aprovechó un rechazo del guardameta Samuel Castañeda para definir al ángulo izquierdo y adelantar a los verdolagas.

Pese al tanto, Plaza Amador mantuvo su identidad ofensiva, con transiciones rápidas por las bandas y control del balón. El empate llegó al minuto 25, cuando Rudy Yearwood conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado por Eric Davis para el 1-1.

Antes del descanso, los placinos estuvieron cerca de remontar, pero el portero Jean Ambuila sostuvo la igualdad con intervenciones clave.

El trámite cambió en el inicio del segundo tiempo, cuando Alianza quedó con diez jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Oliver Campos. Con superioridad numérica, Plaza intensificó su presión y generó constantes llegadas.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 72. Daivis Murillo sacó un potente remate desde unos 30 metros que se incrustó en el ángulo para el 2-1, en lo que parecía ser el gol del título.

Erick Davis fue clave con sus dos asistencias en el partido. Foto: Carlos Vidal-Endara

Sin embargo, en el último suspiro del tiempo reglamentario, Yeison Ortega empató 2-2 con un cabezazo tras un largo saque de banda de Adolfo Machado, forzando la prórroga.

En el tiempo extra, Plaza retomó el control. Al minuto 99, John Jairo Alvarado estuvo cerca de marcar con un remate al travesaño, en una acción que anticipó el desenlace.

La jugada decisiva llegó poco después, cuando Yoameth Rivas filtró un pase que encontró a Jimar Sánchez dentro del área. El defensor controló y definió con la derecha para establecer el 3-2 definitivo en el primer tiempo extra.

En el complemento de la prórroga, Plaza Amador administró la ventaja y el ritmo del partido para asegurar la victoria y confirmar su hegemonía en el fútbol panameño, consolidando una etapa dorada con tres títulos consecutivos bajo la dirección de Méndez.