Trifulca en el juego Los Santos vs Veraguas deja un herido y obliga a suspender el encuentro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional confirmó la detención del presunto responsable, mientras que la Fedebeis inició una investigación.

Un hecho de violencia marcó la jornada del sábado en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de que una trifulca en el partido entre Los Santos y Veraguas dejara a una persona herida tras recibir un golpe con un bate en la cabeza, en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández, ubicado en la ciudad de Las Tablas.

El incidente se produjo durante el desarrollo del encuentro, cuando Veraguas dominaba el marcador 5-0, generando una situación de caos que obligó a la suspensión inmediata del compromiso.

A través de un comunicado oficial, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó lo ocurrido y explicó las medidas adoptadas tras el altercado.

“Durante el desarrollo del encuentro, se registró un altercado que involucró a fanáticos y jugadores de ambos equipos, situación que comprometió la seguridad de los presentes”, detalla el comunicado, en el que se confirmó la suspensión del encuentro.

“La Federación Panameña de Béisbol y su Comisión Técnica informan que ya se ha iniciado un proceso de investigación exhaustivo para esclarecer los hechos ocurridos. Una vez culminado este proceso, se estarán adoptando las medidas y sanciones correspondientes conforme a los reglamentos vigentes”.

Este encuentro formaba parte de la jornada 13 de la ronda regular del torneo Mayor, en la que Veraguas tiene marca de 7-4, mientras que Los Santos presenta 6-6.

Por su parte, la Policía Nacional de Panamá informó que actuó de inmediato ante la agresión, logrando la aprehensión del presunto responsable.

“La Policía Nacional informa que fue aprehendida la persona que agredió con un bate de béisbol a otro ciudadano, tras una trifulca registrada en el estadio Flaco Bala Hernández, durante el partido entre Los Santos y Veraguas en el Campeonato de Béisbol Mayor. La aprehensión se realizó de manera inmediata por las unidades policiales”, explicó la entidad en redes.

“La institución reitera que no fue contactada por la Federación Panameña de Béisbol para brindar seguridad en este coliseo deportivo durante el partido correspondiente al sábado 28 de marzo de 2026”, agregó.