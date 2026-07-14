Trionda Final: así es la pelota que definirá al campeón del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El adidas Trionda Final debutará este martes en el Francia-España y será utilizado únicamente en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su semana decisiva con una novedad que pasará por los pies de las principales figuras del torneo. Adidas presentó este martes el Trionda Final, el balón oficial que se utilizará únicamente en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, una tradición que la marca alemana mantiene desde hace seis ediciones mundialistas.

El nuevo esférico hará su estreno este martes en la semifinal entre Francia y España, continuará un día después en la otra llave y volverá a rodar el sábado en el duelo por el tercer puesto y el domingo 19 de julio durante la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Aunque conserva la misma estructura técnica del Trionda presentado antes del inicio del Mundial, el balón cambia completamente de imagen para distinguir los cuatro encuentros que decidirán al campeón.

El blanco, rojo, azul y verde que identificó la fase inicial del torneo da paso a un diseño dominado por el dorado, el blanco y el negro. Adidas explica que el acabado dorado representa el trofeo de la Copa Mundial, mientras que el fondo negro busca resaltar la identidad visual de la etapa definitiva del campeonato.

El español Lamine Yamal posa junto al balón que correrá en el Francia vs. España. Cortesía

Más allá del cambio estético, el Trionda Final también se convierte en un homenaje a las 16 ciudades que albergaron partidos durante la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Las sedes de las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final —Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York-Nueva Jersey— aparecen destacadas en el diseño principal del balón, mientras que San Francisco Bay Area, Boston, Ciudad de México, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Monterrey, Seattle, Toronto y Vancouver están representadas mediante gráficos triangulares distribuidos alrededor de la superficie.

El lanzamiento mantiene una costumbre que comenzó en Alemania 2006, cuando se presentó el +Teamgeist Berlin exclusivamente para la final. Desde entonces, cada Mundial ha tenido un balón especial para sus últimos partidos: el Jo’bulani en Sudáfrica 2010, Brazuca Final Rio en Brasil 2014, Telstar 18 Mechta en Rusia 2018, Al Hilm en Catar 2022 y ahora el Trionda Final en Norteamérica.

A nivel tecnológico, el nuevo balón conserva el sistema de balón conectado que Adidas desarrolló junto a Kinexon. El chip interno envía información en tiempo real al sistema arbitral mediante un sensor de movimiento de alta frecuencia, permitiendo identificar cada contacto con el balón y suministrar datos que complementan las decisiones del VAR y del fuera de juego semiautomático.

El Trionda Final también mantiene la construcción de cuatro paneles introducida con el balón oficial del torneo, una configuración diseñada para ofrecer mayor estabilidad en vuelo, una distribución más uniforme del peso y un mejor agarre incluso bajo condiciones de lluvia.

Lionel Messi ya jugó partidos con el Brazuca Final Río y Telstar 18 Machta. Cortesía

Jude Bellingham suma seis goles en el Mundial 2026. Cortesía

El balón original, presentado en noviembre de 2025, recibió el nombre de Trionda como una combinación de “Tri” y “Onda”, en referencia a las tres naciones anfitrionas. Su diseño incorporó los colores representativos de Estados Unidos, México y Canadá, además de símbolos como la estrella estadounidense, la hoja de arce canadiense y el águila mexicana.