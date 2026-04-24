Triunfo ante Guyana mantiene a Panamá con vida en el basket 3x3 masculino de los Juegos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con este resultado, el equipo panameño mantiene opciones de avanzar en un grupo C liderado por Venezuela.

El basket masculino 3x3 iluminó el Mirador del Pacífico la noche del pasado jueves, sede de esta disciplina en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

La escuadra panameña culminó su primer día de competencia con una victoria de 20-15 sobre Guyana en el último partido de la jornada.

Dylan Lemon encabezó la ofensiva panameña con 9 puntos en 5 de 11 intentos de campo, incluyendo 4 tiros libres encestados. Tras dos partidos, comparte el liderato anotador del equipo con Saúl Guevara, ambos con 11 puntos.

Omario Bailey aportó 9 puntos, con un 50% de efectividad en tiros de campo, mientras que Jorge Aldeano suma 4 unidades, incluyendo un 100% de efectividad desde la línea de tiros libres (2/2).

En otros resultados del grupo, Brasil venció a Guyana 21-9, pero luego cayó ante Venezuela por 20-16. Los venezolanos, por su parte, superaron a Panamá 17-15 y posteriormente a Brasil 20-16, colocándose como líderes del grupo C con 4 puntos.

El baloncesto dominó la tarde y la noche en la Cinta Costera 3, con intensa acción también en los otros dos grupos del torneo.

Chile comparte el liderato del Grupo A con 2 puntos junto a Colombia, que ya disputó sus dos partidos, mientras que Surinam se ubica en el fondo sin victorias.

En el Grupo B, Paraguay se mantiene en la cima con 4 puntos, seguido de Uruguay y Argentina, ambos con 2 unidades, mientras que Bolivia es último con 0 puntos.

Panamá cerrará su participación en la fase de grupos hoy enfrentando a Brasil a la 1:25 p.m.