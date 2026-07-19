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    Copa del Mundo

    Trump llega a la final del Mundial: ‘Es difícil apostar contra Messi’

    Donald Trump presencia la final del Mundial junto a otros líderes internacionales y elogia a Lionel Messi antes del partido.

    EFE
    Trump llega a la final del Mundial: ‘Es difícil apostar contra Messi’
    El presidente Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 y será el encargado de entregar el trofeo a la selección ganadora. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo al estadio donde se disputa la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España, y aseguró que, aunque no tiene un favorito, “es difícil apostar contra (Lionel) Messi”.

    El presidente de Argentina es un buen amigo mío; ha hecho un gran trabajo.

    Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi”, declaró Trump poco antes del partido, durante una entrevista con Fox Sports.

    No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande”, añadió el mandatario.

    Trump ocupa un lugar en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

    EFE

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