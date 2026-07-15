Tuchel asegura que no se arrepiente de nada, pero asume su responsabilidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico alemán defendió sus decisiones tácticas tras la derrota de Inglaterra ante Argentina.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el partido tras sus modificaciones tácticas, que llevaron a Inglaterra a renunciar por completo al balón y permitieron que Argentina remontara y accediera a la final del Mundial.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”, dijo en una entrevista para la FIFA al término del encuentro.

¡Argentina remonta con el corazón y defenderá su título contra España! 💪#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026

Argentina venció a Inglaterra por 1-2, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos 85 y 90+2 respectivamente, que hicieron bueno el asedio argentino.

“Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol”, explicó Tuchel.

Después de adelantarse en el marcador, Inglaterra dejó de presionar y el seleccionador introdujo varios cambios defensivos con el propósito de asegurar el resultado.

“Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez”; argumentó Tuchel, que asumió su responsabilidad.

“Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error”, resaltó.

Y terminó destacando el trabajo del grupo, que “hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor” e hizo un gran torneo.