Panamá, 15 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 15 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Copa del Mundo

    Tuchel asegura que no se arrepiente de nada, pero asume su responsabilidad

    El técnico alemán defendió sus decisiones tácticas tras la derrota de Inglaterra ante Argentina.

    EFE
    Tuchel asegura que no se arrepiente de nada, pero asume su responsabilidad
    Thomas Tuchel le reclama una jugada al árbitro. EFE

    El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el partido tras sus modificaciones tácticas, que llevaron a Inglaterra a renunciar por completo al balón y permitieron que Argentina remontara y accediera a la final del Mundial.

    “No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”, dijo en una entrevista para la FIFA al término del encuentro.

    Argentina venció a Inglaterra por 1-2, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos 85 y 90+2 respectivamente, que hicieron bueno el asedio argentino.

    “Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol”, explicó Tuchel.

    Después de adelantarse en el marcador, Inglaterra dejó de presionar y el seleccionador introdujo varios cambios defensivos con el propósito de asegurar el resultado.

    “Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez”; argumentó Tuchel, que asumió su responsabilidad.

    “Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error”, resaltó.

    Y terminó destacando el trabajo del grupo, que “hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor” e hizo un gran torneo.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 22:08 Tuchel asegura que no se arrepiente de nada, pero asume su responsabilidad Leer más
    • 21:50 Lautaro Martínez: ‘Siempre soñé con hacer este gol’ Leer más
    • 21:33 Estados Unidos lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares Leer más
    • 21:29 Argentina vs. España, final del Mundial y Francia e Inglaterra pelearán por el tercer puesto Leer más
    • 21:15 La Corte no admite un recurso de la diputada Janine Prado contra el director del Ifarhu Leer más
    • 21:05 IJA y AIP protagonizarán una final de alto voltaje en la LBK U12  Leer más
    • 20:54 Asciende a 4,829 la cifra de muertos por los terremotos de hace tres semanas en Venezuela Leer más
    • 20:47 Mulino y Claudia Sheinbaum se reúnen durante dos horas: respalda la neutralidad del Canal y relanza su relación con Panamá Leer más
    • 20:38 ‘Le llegó el karma’, dice senadora paraguaya sobre Mbappé tras la eliminación de Francia Leer más
    • 20:29 Sorteo del miércoles 15 de julio de 2026 Leer más