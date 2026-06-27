Tuchel: Panamá no es famosa, pero sí un equipo fuerte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El seleccionador inglés destacó el trabajo táctico de la selección panameña, afirmó que juega sin presión

Panamá cerrará este sábado su participación en la Copa Mundial 2026 enfrentando a Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y aunque la selección canalera ya quedó eliminada, el técnico inglés Thomas Tuchel dejó claro que no espera un compromiso sencillo frente al equipo dirigido por Thomas Christiansen.

En la conferencia de prensa previa al encuentro del grupo L, el entrenador alemán destacó el orden defensivo y la identidad futbolística que ha desarrollado Panamá en los últimos años, al asegurar que su selección tendrá que mostrar una mejor versión que la exhibida en el empate sin goles frente a Ghana si quiere asegurar el primer lugar de la llave.

“Es un partido complicado contra un equipo que es muy difícil de romper. Contra Ghana apenas concedieron el gol en el minuto 95 y frente a Croacia prácticamente no permitieron ocasiones claras. Vemos un equipo muy bien entrenado y trabajado durante los últimos cinco o seis años. Tiene una identidad muy clara”, señaló Tuchel.

El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel habla en una rueda de prensa este viernes, en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Jan Téllez Asensio

El estratega reconoció que, aunque Panamá no cuenta con el prestigio histórico de otras selecciones, representa un rival de cuidado por la disciplina táctica que ha mostrado durante el torneo.

“No es la nación de fútbol más glamurosa ni la más famosa, pero es un equipo fuerte. Juegan con el papel de menos favoritos y pueden hacerlo sin ninguna presión. Esperamos un rival que por momentos defienda muy cerca de su área y también ejerza presión alta. Será un partido complejo”, comentó.

Tuchel recordó que Inglaterra asume el papel de favorita, pero insistió en que eso no garantiza el resultado y que será necesario mejorar varios aspectos del funcionamiento colectivo.

“Tenemos que hacer muchas cosas mejor que contra Ghana porque este es un desafío diferente y necesitaremos una actuación de máximo nivel”, afirmó.

El seleccionador inglés también confirmó la ausencia del lateral Reece James, quien sufrió una lesión leve en los isquiotibiales y no estará disponible para el compromiso frente a Panamá ni para el inicio de la fase eliminatoria.

“Es una lesión muscular menor. No pudo entrenar en los dos últimos días y su evolución será evaluada día a día. Creemos que podrá estar disponible para los octavos de final”, explicó.

Además, informó que tanto Elliot Anderson como Declan Rice superaron las molestias físicas que presentaron tras el encuentro frente a Ghana y estarán disponibles para el duelo de este sábado.

Durante su comparecencia, Tuchel también respaldó el nuevo formato del Mundial de 48 selecciones, al considerar que ofrece mayores oportunidades a países que históricamente tenían menos posibilidades de participar en la máxima cita del fútbol.

“Este formato representa una gran oportunidad para equipos que son nuevos en la Copa del Mundo. Debemos respetarlo porque para muchas naciones es una experiencia enorme. Nosotros estamos acostumbrados a competir en estos torneos, pero para los países más pequeños o menos favorecidos esta es una oportunidad que merece ser valorada”, concluyó.